El debut de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 con Francia ante Senegal es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá en conjunto. Si quieres saber cuál fue el desempeño de la estrella del Real Madrid de apenas 23 años en esta nueva justa mundialista, así como los detalles del partido Francia vs. Senegal desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en este artículo encontrarás toda la información que necesitas.

Kylian Mbappé EN VIVO: Francia vs. Senegal en el Mundial 2026

Mbappé vuelve a ser el gran protagonista con la selección de Francia en el Mundial 2026, ahora en territorio norteamericano. En su primer partido del Grupo I, los franceses se enfrentan a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey, en un duelo clave para empezar con el pie derecho su camino mundialista.

Goles, resultado y actualización EN VIVO de Kylian Mbappé en el Francia vs. Senegal

Resultado final Francia vs. Senegal Goles de Francia Goles de Senegal ¿Cómo le fue a Kylian Mbappé? -- -- -- --

Horarios de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 por país

A continuación, te compartimos las horas de inicio del partido Francia vs. Senegal con Kylian Mbappé por huso horario. Se recomienda conectarse unos 15 minutos antes para no perderse la salida de los equipos y sus respectivos himnos.

Hora de inicio (referencia global) Horarios en América Horario en España Hora oficial de inicio (aprox.): 19:00 UTC México (hora del centro – CDMX): 13:00 España (hora peninsular): 21:00 -- Estados Unidos: Costa Este (Nueva York, Miami): 16:00 /

Centro (Chicago, Dallas): 15:00 / Montaña (Denver, Phoenix): 14:00 / Pacífico (Los Ángeles, Seattle): 13:00 -- -- Argentina / Uruguay: alrededor de las 16:00 -- -- Chile: cerca de las 15:00 -- -- Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 (hora local) -- -- Venezuela / Bolivia: alrededor de las 15:00 --

¿Dónde ver Francia vs. Senegal EN VIVO por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

TV y streaming en Estados Unidos

Transmisión en inglés:



Transmisión en español (donde aplique):



Cómo ver Francia vs. Senegal EN VIVO en Latinoamérica

México Perú, Colombia, Ecuador y resto de Sudamérica Argentina, Chile y Uruguay ViX DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

En México, el partido Francia vs. Senegal se podrá ver EN VIVO a través del servicio de streaming ViX, que cuenta con los derechos oficiales del Mundial 2026.

En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, el debut mundialista de Kylian Mbappé estará disponible por servicios de televisión de paga y streaming DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Asimismo, se podrá ver EN VIVO por el canal deportivo que posee los derechos del Mundial 2026 en cada país y por su plataforma de streaming asociada. Para ver el partido sin interrupciones, asegúrate de tener activo tu paquete de TV de paga o la suscripción digital al servicio oficial.

¿Dónde ver Francia vs. Senegal en España por el Mundial 2026?

En España, el partido Francia vs. Senegal del Mundial 2026 se disputará a las 21:00 (hora peninsular). Podrá seguirse EN VIVO tanto por TVE La 1 en señal abierta (y La 2 Cat en Barcelona) como su plataforma de streaming oficial RTVE Play, además de apps deportivas como DAZN, Movistar+ y fuboTV.

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: Fecha, estadio y contexto del partido

Partido: Francia vs. Senegal – Grupo I, Mundial 2026

Protagonista: Kylian Mbappé, figura de la selección francesa

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Estadio: MetLife Stadium, Nueva York / Nueva Jersey, Estados Unidos

Torneo: fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Canadá, México, EE. UU.)

Francia llega como una de las grandes favoritas, mientras que Senegal busca dar la sorpresa en el Grupo I. El duelo enfrenta al poder ofensivo europeo con el físico y la intensidad del campeón africano, en un escenario ideal para que Mbappé sea tendencia global en todas las plataformas.