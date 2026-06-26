El Estadio Akron de Guadalajara será el escenario de un enfrentamiento de infarto. Este sábado 27 de junio (viernes 26 en México), mira el partido de España vs. Uruguay a través de La 2Cat en directo, a partir de las 2:00 a.m. horario peninsular, en lo que será la definición del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. España está a un paso de clasificar a la siguiente ronda y con un empate o triunfo asegurará el liderato, mientras que Uruguay saldrá en búsqueda de los 3 puntos para no quedar fuera de la cita mundialista.

Señal de La 1 TVE y RTVE Play para seguir en directo el partido España - Uruguay, de este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

Cómo ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya EN VIVO: guía completa de acceso para ver España - Uruguay

Si buscas ver la programación de La 2 CAT o acceder al contenido de RTVE Play Catalunya, aquí encontrarás una guía completa con todas las opciones disponibles para seguir sus emisiones en directo y a la carta desde cualquier dispositivo.

¿Qué es La 2 CAT?

La 2 CAT es la desconexión territorial de La 2 de RTVE para Cataluña. Ofrece una programación específica con contenidos culturales, educativos, informativos y de producción propia, complementando la emisión nacional de La 2.

Entre sus espacios más destacados suelen encontrarse:

Informativos regionales.

Programas culturales y divulgativos.

Espacios sobre actualidad catalana.

Documentales.

Producciones propias de RTVE Catalunya.

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¿Qué es RTVE Play Catalunya?

RTVE Play Catalunya es la sección de la plataforma RTVE Play dedicada a los contenidos producidos por RTVE Catalunya. Permite acceder tanto a emisiones en directo como a programas bajo demanda.

Desde esta plataforma puedes encontrar:

Emisiones en directo de RTVE Catalunya.

Programas completos.

Series.

Documentales.

Informativos.

Contenido exclusivo para Cataluña.

Cómo ver La 2 CAT en televisión

La señal de La 2 CAT está disponible mediante:

Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cataluña.

Algunos operadores de televisión por cable.

Plataformas IPTV compatibles.

Servicios de televisión de pago que incluyan los canales de RTVE.

La disponibilidad puede variar según la localidad y el operador.

Cómo ver RTVE Play Catalunya en Internet

Puedes acceder desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet:

Ordenadores (Windows y Mac).

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Apple TV.

Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Solo necesitas abrir RTVE Play y acceder a la sección de contenidos de Catalunya.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde el móvil

Descarga la aplicación oficial de RTVE Play. Inicia la aplicación. Accede a la sección Catalunya. Selecciona la emisión en directo o el contenido que deseas reproducir.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde Smart TV

La aplicación oficial está disponible en numerosas televisiones inteligentes.

Los pasos son:

Instala RTVE Play desde la tienda de aplicaciones de tu televisor. Abre la aplicación. Busca el apartado Catalunya. Reproduce la señal en directo o el contenido bajo demanda.

¿Es gratis ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya?

Sí. Tanto la emisión de La 2 CAT como el acceso a RTVE Play Catalunya son completamente gratuitos y no requieren una suscripción de pago.

En algunos dispositivos puede ser recomendable iniciar sesión con una cuenta gratuita de RTVE para acceder a determinadas funciones.

Horario, TV y dónde ver España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026

Partido: España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026

España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026 Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México

Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México Horario: 2:00 a.m. hora peninsular

2:00 a.m. hora peninsular Canal TV: La 2Cat

La 2Cat Streaming: RTVE Play Catalunya

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)