La selección de Paraguay alcanzó, con mucho esfuerzo y contra todo pronóstico, los octavos de final del Mundial 2026, luego de superar a Alemania en una tanda de penales que quedará en la historia del fútbol sudamericano. Una de las más felices por este logro es Larissa Riquelme, quien hasta derramó unas lágrimas por la emoción.

La modelo paraguaya compartió, a través de sus redes sociales, un video de su reacción a la clasificación. La que fue la novia del Mundial en Sudáfrica 2010 es una ferviente hincha del combinado nacional de su país y vivió con mucha intensidad un partido que en el papel se veía casi imposible.

“Mi resumen de una noche mágica, donde entendí una vez más que todo lo que deseamos con el corazón y pedimos con fe llega. Este es el resultado: ¡nos vamos a octavos! Paso a paso, con el mismo objetivo y la fe intacta: seguir adelante”, escribió la influencer.

El video logró una importante repercusión en cuestión de minutos y muchos usuarios compartieron la emoción de Riquelme con diversos comentarios sobre la histórica clasificación.

Así celebró la albirroja la clasificación a los octavos de final. (Foto: Selección de Paraguay)

Cabe destacar que Paraguay es una fiesta total. Tanto es así que el presidente de ese país, Santiago Peña, no fue ajeno a los festejos y publicaciones festivas, pero fue todo, pues decretó feriado nacional para este martes 30 de junio.

“El presidente de la República, Santiago Peña, informa a la ciudadanía que, en reconocimiento al histórico triunfo de la Selección Paraguaya de Fútbol frente a Alemania, se autoriza decretar feriado nacional. Esta medida busca permitir que todos los compatriotas puedan celebrar juntos este importante logro deportivo que enorgullece al país”, se lee en el comunicado.

Como se recuerda, luego de un inicio para el olvido, cuando cayeron goleados 4-1 ante Estados Unidos, Paraguay se repuso y venció 1-0 a Turquía, para luego empatar sin goles frente a Australia y así asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros de la competición.

El rival de la albirroja saldrá del ganador del partido entre Francia y Suecia que jugará esta tarde. El partido por los octavos de final se jugará el próximo sábado 4 de julio desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

TE PUEDE INTERESAR



