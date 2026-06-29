La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, provocó una celebración sin precedentes en todo el país. Miles de hinchas salieron a las calles de Asunción y otras ciudades para festejar el triunfo de la Albirroja, mientras el presidente Santiago Peña anunció un feriado nacional en reconocimiento a una de las victorias más importantes en la historia del fútbol paraguayo.

La figura del arquero Orlando Gill y la eliminación de una de las grandes potencias del torneo desataron un verdadero carnaval que quedó grabado en la memoria de los aficionados.

El presidente Santiago Peña incluso anunció, a través de sus redes sociales, que decretará un “feriado nacional” para celebrar la histórica hazaña conseguida por la selección paraguaya.

“Paraguay nunca se rinde. Feriado caraj...”, expresó el Presidente en su cuenta de X.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Aunque la disposición todavía no fue oficializada, una ley permite al mandatario establecer hasta tres feriados nacionales al año.

En Asunción, miles de aficionados se concentraron sobre la tradicional calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, para celebrar el triunfo de la Albirroja, que ahora espera al vencedor del duelo entre Francia y Suecia en los octavos de final.

Amado Salomón, un bancario de 58 años que se sumó con su vehículo a una extensa caravana en el centro de la capital paraguaya, destacó la entrega del equipo durante todo el compromiso.

“Paraguay hizo lo que mejor sabe hacer: defender con el alma durante todo el partido y también en la prórroga”.

“Alemania tuvo la pelota, buscó por todos lados, pero nunca pudo quebrar la fortaleza de este equipo. Después llegaron los penales, donde apareció un arquero enorme y también esa cuota de carácter que siempre tiene Paraguay en los momentos decisivos. Este equipo nunca deja de luchar. Defiende cada pelota como si fuera la última y juega con una entrega que emociona”, enfatizó.

Por su parte, Luis Espínola, hotelero de 61 años, aseguró que seguir a Paraguay siempre implica sufrir hasta el último instante, aunque esta vez ese esfuerzo terminó transformándose en una celebración inolvidable.

“Es parte de nuestra identidad, de nuestra manera de competir y de entender el fútbol. Hoy ese sufrimiento terminó convirtiéndose en una alegría inmensa”, observó.

Espínola también resaltó el planteamiento táctico de la selección, al señalar que logró neutralizar a Alemania, aprovechó sus oportunidades y sostuvo la ventaja con orden y sacrificio. Además, elogió la actuación del arquero Orlando Gill, decisivo nuevamente en la tanda de penales.

“Golpeó en el momento justo y, cuando hizo falta, defendió la ventaja con inteligencia y mucha entrega. Y ni qué decir de la enorme actuación de (el portero) Orlando Gill, que volvió a convertirse en héroe en la tanda de penales para sellar una clasificación histórica”.

“Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo y se mete entre los mejores del torneo. Una noche inolvidable para todo el pueblo paraguayo”, dijo en medio de la multitud que se reunió en el radiocéntrico de Asunción.

Durante los festejos, los hinchas también dedicaron numerosos cánticos y reconocimientos a Orlando Gill, quien atajó dos penales en la definición y fue una de las grandes figuras de la clasificación.

“Cuando el equipo más lo necesitó, apareció con personalidad y sangre fría para convertirse en el gran héroe de la definición por penales y sellar una clasificación histórica”, sostuvo el seguidor de la Albirroja.

“Eliminamos a un tetracampeón del mundo y Paraguay demostró que con organización, sacrificio y un enorme espíritu colectivo, también se pueden vencer a las mayores potencias del fútbol. Es una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del pueblo paraguayo”, concluyó.

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