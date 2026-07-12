¡Le respondió sin miedo! Konaté frenó a Lamine Yamal antes del Francia vs. España

Francia y España protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. En la previa del encuentro, las declaraciones de Lamine Yamal generaron repercusión y encontraron rápida respuesta dentro del plantel francés. Ibrahima Konaté fue el encargado de ponerle paños fríos a la situación. El defensor dejó claro que su selección está enfocada únicamente en el partido.

El zaguero fue consultado por los comentarios del atacante español, quien había señalado que Francia debía sentir preocupación por los antecedentes entre ambas selecciones. Sin embargo, Konaté descartó por completo esa posibilidad y aseguró que el grupo mantiene la tranquilidad. Para el defensor, no hay espacio para dejarse influenciar por ese tipo de mensajes. Su prioridad es mantener la concentración.

“Puede decir lo que quiera… no, no, miedo no, no hay que tener miedo a nadie, sino mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición”.

Más allá de la polémica, el nuevo futbolista del Real Madrid explicó que el plantel francés permanece enfocado en la preparación táctica del compromiso. También señaló que dentro del grupo no prestan atención a las declaraciones que surgen antes de un partido de esta magnitud. La prioridad es llegar en las mejores condiciones posibles. Todo se definirá en la cancha.

“Honestamente, no escuchamos lo que se dice. Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y al final del partido veremos para quién sale favorable”.

Konaté también evitó centrar toda la atención en Lamine Yamal. El defensor resaltó que España cuenta con un plantel repleto de figuras capaces de desequilibrar en cualquier momento. Por ello, considera que el trabajo defensivo debe enfocarse en el funcionamiento colectivo. Neutralizar a un solo jugador no será suficiente.

“No pensamos solo en parar a Lamine. España es un equipo excepcional con mucha individualidad. Pero el objetivo no es enfocarse solo en un jugador en particular, porque es el equipo entero el que puede hacer daño”.

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio de 2026 por un lugar en la gran final del Mundial. El compromiso se disputará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Ambas selecciones buscarán dar un paso más rumbo al título. El ganador disputará la final de la Copa del Mundo.

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