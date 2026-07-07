La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lionel Messi rompió en llanto tras la heroica remontada frente a Egipto y, una vez terminado el encuentro, explicó que la intensidad de las emociones terminó por desbordarlo. El capitán reconoció que fue un momento imposible de contener.

El delantero argentino aseguró que el triunfo significó mucho más que un simple pase de ronda, luego de sufrir durante gran parte del compromiso. “Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, declaró el ’10′ al analizar lo ocurrido después del 3-2 conseguido en Atlanta.

Argentina vivió una auténtica pesadilla durante buena parte del partido, ya que Egipto dominaba el marcador por 2-0 y parecía tener el boleto asegurado. Sin embargo, el descuento de Cristian “Cuti” Romero a los 79 minutos cambió por completo el ánimo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Con el impulso del primer gol, la Albiceleste encontró fuerzas para seguir atacando. Messi apareció cuatro minutos después para igualar el marcador y, cuando el tiempo se agotaba, Enzo Fernández marcó el tanto de la remontada, desatando la euforia entre jugadores, cuerpo técnico y miles de hinchas argentinos.

Después del pitazo final, el capitán reconoció que el equipo sintió un enorme alivio al dejar atrás un panorama que parecía irreversible. “Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo”, comentó al recordar cómo se vivieron los momentos de mayor tensión sobre el terreno de juego.

El atacante también admitió que por instantes creyó que aquel encuentro podía representar el final de su historia en los Mundiales. Además, recordó el penal que desperdició cuando el marcador favorecía a Egipto y reconoció que esa acción pudo haber cambiado el rumbo del compromiso. “Si yo hubiese metido el penalti cambiaba la dinámica del partido”, afirmó.

Messi destacó que la remontada tuvo un valor especial por la dificultad del escenario y por la calidad del rival. “Levantar un partido asi, un 2-0, no es fácil y más en un Mundial, que nadie te regala nada”, expresó al valorar la reacción que mostró el plantel en uno de los partidos más complicados de la Copa del Mundo.

El capitán también elogió el carácter que ha distinguido a esta generación de futbolistas durante los últimos años. “Creo que este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo”, afirmó. Luego añadió: “Es un ADN que tiene esta selección. Este grupo siempre demuestra que compite al máximo, sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, y hoy es una muestra más de carácter, porque el 2-0 fue un duro golpe”.

El goleador histórico de Argentina explicó que el descuento de Romero cambió por completo la mentalidad del equipo y fortaleció la confianza para buscar la clasificación. “Por suerte pudimos conseguir el descuento del Cuti y ahí sí creo que internamente cada uno lo sintió y creyó que era posible, que lo íbamos a hacer”, relató. “Luego tuvimos la suerte de igualarlo y ganarlo en los noventa” minutos.

Al finalizar los festejos, sus compañeros levantaron a Messi en hombros para celebrar una clasificación inolvidable y evitar que su historia mundialista terminara de manera prematura. “Estoy muy agradecido a este grupo”, manifestó. También señaló: “Hace mucho que competimos juntos y para mí es un orgullo competir con ellos. Siempre lo entregan todo y hoy fue otra muestra”. Finalmente, recordó el mensaje que dejó para la FIFA: “Es una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y (estoy) muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto”.

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