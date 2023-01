¿Gana o pierde la selección peruana con la posible vuelta de Christian Cueva a Alianza Lima?

Productivamente hablando, en ningún otro club le ha ido mejor a Christian Cueva que en Al Fateh. Fue ahí que alcanzó su mayor promedio de gol por temporada, con 8 goles y afianzó una titularidad absoluta. Antes de su experiencia árabe, solo el 2016 había logrado una producción goleadora cercana con 7 tantos. También es donde más había jugado luego de un accidentado periplo que lo llevó por Sao Paulo, Krasnodar, Santos, Pachuca y hasta el exótico Yeni Malatyaspor turco.

Un dato no menor, luego de la clasificación a Rusia 2018, en noviembre del 2017, Christian Cueva padeció de una notoria regularidad a nivel de clubes, contrario a lo que obviedad nos llevaba a pensar: que el Mundial sería el trampolín del mediocampista para afianzar una regularidad que le permita tentar suerte en ligas de mayor nivel.

Eso sí, pese a sus continuos traspiés a nivel de clubes, en la selección peruana nunca ha dejado de ser pieza clave. Con Ricardo Gareca y ahora con Juan Reynoso, el puesto parece tenerlo asegurado. El resto de variantes para esa posición están a años luz de hacerle sombra. Jairo Concha era uno de los llamados a tomarle la posta progresivamente y si el fichaje se da, se convertirá en su suplente en tienda íntima con 23 años, luego de dos temporadas con rendimiento creciente y a puertas de un 2023 en el que debería dar el salto al exterior para escapar de ese vicio que arrastra a tantos futbolistas a ser héroes de dimensión solo local.

Christian Cueva jugó en Alianza Lima entre el 2014 y el 2015.

Pero volvamos al punto en debate. Christian Cueva es actualmente el eje conductor de la selección de Reynoso. Volver prematuramente a una Liga como la peruana necesariamente ablandará sus habilidades, sin que eso necesariamente implique que su nivel en la selección peruana se reduzca. Y es que ya ha pasado antes, cuando peor momento atravesaba en su club, mejor terminaba rindiendo con la bicolor. Eso sí, antes no tenía 31 años y un estado físico que termine siendo cada vez más determinante para rendir a plenitud.

Volver a Lima, viendo el lado positivo, también implica para el comando técnico bicolor tenerlo más cerca, cuidarlo, vigilarlo o mimarlo. Al jugador le asegura un lugar donde, finalmente, se encuentre a gusto. Más cerca de su familia, más integrado a un club que lo quiere y una hinchada que, seguramente, de inmediato lo hará héroe.

El factor revancha, aunque no se diga, también debe pesar en el proyecto. Cueva no la pasó bien en su primera estancia en el club íntimo, donde no llegó a brillar por completo, no sumó títulos e incluso protagonizó riñas con barristas.

Queda claro que mientras tenga continuidad, se mantenga bien físicamente y encuentre respaldo; Christian Cueva puede seguir siendo la manija que la selección peruana urge de cara a las nuevas eliminatorias. El riesgo, claro está, es que si se queda mucho tiempo, las deficiencias y defectos de nuestro fútbol casero terminen jugándole en contra.

