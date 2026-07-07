Scaloni rompió en llanto tras la heroica remontada de Argentina: “No puedo levantar la mirada”

La histórica remontada de Argentina sobre Egipto no solo dejó una clasificación agónica a los cuartos de final del Mundial 2026, sino también una de las imágenes más emotivas del torneo: el llanto de Lionel Scaloni tras el pitazo final.

El entrenador argentino Scaloni apareció en la zona mixta para atender brevemente a DirecTV, aunque desde el inicio se mostró visiblemente conmovido por la remontada conseguida por sus dirigidos en los minutos finales del encuentro.

Durante la entrevista, el periodista le confesó que no encontraba una pregunta para hacerle debido a la emoción del momento y solo quería saber cómo se sentía tras una noche tan especial para la Albiceleste.

Scaloni, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, respondió: “No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano”.

LA EMOCIÓN DE SCALONI DESPUÉS DE LA VICTORIA ANTE EGIPTO#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qWa3Y70bRj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Segundos después, el seleccionador decidió dar por terminada la entrevista y añadió: “Ya está, me tengo que ir, dejame dejarlo”, antes de retirarse todavía emocionado por la clasificación.

Las imágenes del técnico llorando se viralizaron rápidamente en redes sociales y reflejaron la tensión y el desahogo que vivió Argentina tras revertir un partido que parecía perdido ante el combinado egipcio.

La Albiceleste consiguió el triunfo por 3-2 gracias a una remontada en el tiempo de descuento, un resultado que le permitió meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y mantener intacto el sueño de conquistar el título.

Ahora, Argentina deberá cambiar rápidamente el chip para preparar su compromiso por los cuartos de final cuyo rival saldrá de la serie entre Colombia vs. Suiza, mientras la emoción de Scaloni y sus jugadores ya quedó como una de las postales más recordadas de esta Copa del Mundo.

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