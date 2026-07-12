La semifinal entre Francia y España, programada para el próximo 14 de julio por el Mundial 2026, comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A solo unos días del esperado compromiso, una polémica declaración del expresidente español Mariano Rajoy encendió el debate político y deportivo en ambos países. Sus palabras generaron una fuerte controversia y rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Rajoy, quien gobernó España entre 2011 y 2018, publicó una columna de opinión en el diario El Debate para analizar el presente de la selección francesa. En su texto destacó el enorme nivel futbolístico de los dirigidos por Didier Deschamps, aunque una frase terminó opacando el resto de su análisis. El comentario fue interpretado como ofensivo por numerosos sectores.

“Una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, escribió el exmandatario al referirse al combinado galo. La afirmación fue considerada por diversos políticos como un mensaje discriminatorio hacia los jugadores franceses de ascendencia extranjera. En cuestión de horas, las críticas comenzaron a multiplicarse tanto en España como en Francia.

Uno de los primeros en responder fue el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. A través de su cuenta oficial en la red social X, rechazó de manera contundente las palabras de Rajoy y aseguró que ese tipo de mensajes solo fomentan la xenofobia. Además, dejó un mensaje de respaldo a la diversidad que caracteriza a la sociedad española.

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”, escribió Sánchez. El mandatario también afirmó que España pertenece a quienes la aman y trabajan por ella, sin importar su origen o sus raíces familiares.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

El jefe del Ejecutivo español cerró su publicación con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, expresó, vinculando directamente la polémica con el esperado duelo mundialista. Su mensaje recibió miles de reacciones en pocas horas.

Las respuestas tampoco tardaron en llegar desde territorio francés. Naima Moutchou, ministra de Ultramar, calificó las declaraciones del expresidente español como una muestra de “odio metódico y banalizado” hacia Francia. Además, pidió que la Federación Francesa de Fútbol evalúe tomar medidas frente a este tipo de manifestaciones.

Por su parte, la ministra francesa encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, condenó lo que calificó como “repetidos deslices racistas”. La funcionaria sostuvo que el deporte debe ser un espacio donde las personas sean valoradas únicamente por su talento y rendimiento, dejando de lado cualquier criterio relacionado con el origen o la apariencia.

Las críticas continuaron desde distintos sectores políticos franceses. Olivier Faure, líder del Partido Socialista, recordó que Francia no se define por una etnia, un color de piel o una religión, sino por los valores republicanos que unen a todos sus ciudadanos. En la misma línea, defendió la diversidad como parte de la identidad del país.

Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista francés, también se pronunció con dureza contra Rajoy. El dirigente afirmó que el exgobernante expresó un “racismo mugriento” al referirse a la selección francesa y lamentó que, una vez más, el equipo nacional sea blanco de este tipo de ataques. Así, la semifinal entre Francia y España quedó envuelta en una inesperada polémica política que aumentó aún más la tensión antes del decisivo encuentro.

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