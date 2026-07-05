La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda decepción en la delegación de la ‘Canarinha’. Tras la derrota por 2-1 frente a Noruega, el capitán Marquinhos analizó lo ocurrido y reconoció que la falta de eficacia terminó siendo determinante para quedar fuera del torneo.

“Pecamos mucho en las oportunidades que tuvimos, tuvimos un penalti y otras ocasiones. En la Copa del Mundo, el que falla menos acaba pasando a la próxima fase y consagrase victorioso”, declaró el defensa brasileño.

Marquinhos también destacó el gran nivel mostrado por Noruega, que supo aprovechar los momentos clave del compromiso. El zaguero resaltó la contundencia del conjunto europeo, impulsado por el doblete de Erling Haaland en la segunda mitad, que selló la clasificación noruega.

“Por la experiencia que tenemos, sabemos que estos partidos son muy difíciles, cualquier balón es decisivo. Hoy la selección de Noruega logró ser eficaz en las bolas que tuvieron”, lamentó.

El capitán brasileño asumió la responsabilidad por la temprana eliminación y aseguró que los jugadores con mayor experiencia deben dar la cara en este difícil momento. Además, señaló que el objetivo es aliviar la presión sobre la nueva generación de futbolistas.

“Ahora toca asumir la culpa, yo como capitán, los jugadores más viejos, tenemos que asumir la culpa para que las próximas generaciones tengan más tranquilidad para trabajar”, declaró el capitán del PSG.

Pensando en el futuro, Marquinhos pidió respaldo para los jóvenes talentos que iniciarán un nuevo proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. El defensor consideró fundamental que el entorno acompañe el crecimiento del equipo durante los próximos cuatro años.

“Es un ciclo que empezará a partir de ahora, no sabemos lo que sucederá, pero creo y pido que tengan consciencia con los más jóvenes, que los apoyen desde ya, no podemos simplemente llegar a una Copa del Mundo, con el ciclo cómo fue, y querer tanto”, dijo.

El zaguero también valoró el esfuerzo realizado por Brasil durante el encuentro, aunque reconoció que el fútbol actual es mucho más parejo y competitivo. En ese sentido, afirmó que el equipo deberá sacar conclusiones para no repetir los mismos errores.

El defensa brasileño afirmó que la pentacampeona del mundo “entregó bastante” en el césped “pero el fútbol hoy es muy equilibrado e igualado. Tenemos que aprender de la lección”.

Finalmente, Marquinhos ofreció disculpas a toda la afición brasileña por la eliminación y reiteró la importancia de comenzar cuanto antes un nuevo proceso. El capitán insistió en que el respaldo de los hinchas será clave para que Brasil vuelva a luchar por el título en el próximo Mundial.

Por último, Marquinhos quiso “pedir disculpas al pueblo brasileño, a todos los que vinieron aquí y presenciaron esto”.

“Tenemos que aprender de los errores, a los que se queden, tienen que trabajar con las próximas generaciones. Pido que el pueblo apoye desde ya, son 4 años, para que puedan trabajar y conseguir cosas grandes en el próximo Mundial”, concluyó.

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