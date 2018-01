La primera prueba de México , en el camino a Rusia 2018 , será contra Bosnia el 31 de enero. Juan Carlos Osorio , al no ser fecha FIFA, no podrá contar con los elementos que militan en el 'Viejo Continente'.

Entonces, el colombiano echará mano de los jugadores más destacados de la Liga MX. Para el entrenador será urgente observar el rendimiento de jugadores en el medio sector con vocación ofensiva y delanteros.

Juan Carlos Osorio tiene como objetivo, con la lista de convocados que anunciará en breve, encontrar alternativas a los futbolistas europeos que no tienen continuidad en sus clubes desde hace unos meses y llegan fuera de forma.

" Me inquieta que los jugadores, por falta de continuidad, no vayan a llegar de la mejor manera al Mundial. Más que preocuparme, me ocupa ", reveló el técnico de México al programa 'Fútbol Primera' de Estados Unidos.

" Desde hace tres meses, presagiando que varios de ellos no iban a estar en competencia, les sugerimos un plan de acompañamiento. Cuando un jugador no compite, uno asume que se van a entrenar el doble o el triple para ganarse un lugar. Pero también está la parte emocional, cómo eso los afecta", añadió.

Por ello, Carlos Fierro, Rafael Baca y Víctor Guzmán serían las novedades de Juan Carlos Osorio en el siguiente llamando de México. Aunque ello no quiere decir que el técnico siga a otros elementos de la Liga MX.

En la libreta del 'cafetero' aparecen nombres como Elías Hernández o Jonathan González, recientemente nacionalizado. Tampoco se puede descartar a Javier Eduardo López o Henry Martín. Incluso Oswaldo Alanís, relegado en Chivas, pero bien considerado por el DT.