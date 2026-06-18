México vuelve al ruedo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido de pronóstico reservado contra Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A, donde tanto el Tricolor como los Tigres de Asia buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda con un nuevo triunfo tras imponerse en la jornada inaugural a Sudáfrica y Chequia, respectivamente. Miles de fanáticos alrededor del mundo están buscando dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO, qué canales transmitirán el encuentro por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming. Si no quieres perderte ningún detalle de este compromiso mundialista, a continuación te contamos los horarios oficiales y todas las alternativas para seguir la transmisión en directo.
¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur?
El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:
|País
|Hora
|México
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Colombia
|20:00
|Perú
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Panamá
|20:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Chile
|21:00
|Paraguay
|22:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|Estados Unidos (ET)
|21:00
|Portugal
|02:00 del 19/06
|España
|03:00 del 19/06
Canales de TV abierta que transmiten México vs. Corea del Sur por país
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de señales abiertas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en diversos territorios.
|País
|Canal
|Portugal
|RTP 1
|España
|La 1 (TVE)
|Perú
|América Televisión
|Uruguay
|Canal 5
|Paraguay
|Unicanal
|Venezuela
|Televen
Canales de paga y plataformas online que transmiten México vs. Corea del Sur
Además de la televisión abierta, el partido estará disponible mediante operadores de cable y servicios de streaming autorizados para emitir la Copa Mundial 2026.
|País
|Canal de paga o streaming
|Argentina
|DSports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Colombia
|DSports, DGO, Win Sports
|Perú
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Venezuela
|DSports, DGO
|Bolivia
|DSports, DGO
|Paraguay
|DSports, DGO
|México
|TUDN, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX One App
|Portugal
|Sport TV Multiscreen, Sport TV5
|España
|DAZN, DAZN Mundial