vuelve al ruedo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido de pronóstico reservado contra Corea del Sur por la Fecha 2 del Grupo A, donde tanto el Tricolor como los Tigres de Asia buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda con un nuevo triunfo tras imponerse en la jornada inaugural a Sudáfrica y Chequia, respectivamente. Miles de fanáticos alrededor del mundo están buscando dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO, qué canales transmitirán el encuentro por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming. Si no quieres perderte ningún detalle de este compromiso mundialista, a continuación te contamos los horarios oficiales y todas las alternativas para seguir la transmisión en directo.

GUADALAJARA, JALISCO (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS por la Jornada 2 del grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO
GUADALAJARA, JALISCO (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS por la Jornada 2 del grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:

PaísHora
México19:00
Costa Rica19:00
Guatemala19:00
Honduras19:00
El Salvador19:00
Nicaragua19:00
Colombia20:00
Perú20:00
Ecuador20:00
Panamá20:00
Venezuela21:00
Bolivia21:00
Chile21:00
Paraguay22:00
Argentina22:00
Uruguay22:00
Brasil22:00
Estados Unidos (ET)21:00
Portugal02:00 del 19/06
España03:00 del 19/06

Canales de TV abierta que transmiten México vs. Corea del Sur por país

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de señales abiertas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en diversos territorios.

PaísCanal
PortugalRTP 1
EspañaLa 1 (TVE)
PerúAmérica Televisión
UruguayCanal 5
ParaguayUnicanal
VenezuelaTeleven
Celebración de los jugadores en el terreno de juego tras los noventa minutos. Revise cómo quedó el partido de México vs. Corea del Sur en vivo y acceda al resultado final en directo online del Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Celebración de los jugadores en el terreno de juego tras los noventa minutos. Revise cómo quedó el partido de México vs. Corea del Sur en vivo y acceda al resultado final en directo online del Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Canales de paga y plataformas online que transmiten México vs. Corea del Sur

Además de la televisión abierta, el partido estará disponible mediante operadores de cable y servicios de streaming autorizados para emitir la Copa Mundial 2026.

PaísCanal de paga o streaming
ArgentinaDSports, DGO
ChileDSports, DGO
ColombiaDSports, DGO, Win Sports
PerúDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
BoliviaDSports, DGO
ParaguayDSports, DGO
MéxicoTUDN, ViX Premium
Estados UnidosFOX Sports, FOX One App
PortugalSport TV Multiscreen, Sport TV5
EspañaDAZN, DAZN Mundial
Canal 5, TV Azteca 7, Canal 9, ViX Premium, TUDN y DIRECTV EN VIVO — ver partido México vs. Corea del Sur por TV abierta y Online | VIDEO
México y Corea del Sur se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Estadio Akron de Zapopan en Guadalajara, Jalisco (México). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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