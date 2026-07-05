El México vs. Inglaterra sufrió un cambio de última hora. La FIFA anunció este domingo que el partido por los octavos de final del Mundial 2026, programado en el estadio Azteca, comenzará con una hora de retraso debido a las condiciones climáticas en Ciudad de México.

El compromiso estaba previsto para disputarse a las 6:00 p.m. (hora local), pero el organismo rector del fútbol mundial decidió modificar el horario de inicio. Ahora, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m. del centro de México (01:00 GMT del lunes).

La FIFA informó la decisión a través de su cuenta oficial de X. En el comunicado explicó que, debido a las condiciones climáticas adversas en Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio Azteca, el inicio del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 fue reprogramado para las 7:00 p.m. (hora local). Asimismo, señaló que la seguridad de todas las personas es la prioridad de la FIFA y agradeció a todos los aficionados por su comprensión y cooperación.

KICK-OFF UPDATE 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Due to adverse weather conditions in Mexico City, including risk caused by lightning in the vicinity of the stadium, the kick-off of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England has been delayed to 19.00 local time (21:00 EDT).



The… pic.twitter.com/hdygQ1pIAm — FIFA Media (@fifamedia) July 5, 2026

Las autoridades optaron por priorizar la seguridad de los jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal involucrado en la organización del encuentro. El protocolo de la FIFA establece que los partidos pueden retrasarse cuando existe riesgo por actividad eléctrica.

Horas antes del esperado duelo se registró una intensa lluvia en la zona sur de Ciudad de México, donde se ubica el estadio Azteca. Las precipitaciones obligaron a mantener un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

Pese al mal tiempo, miles de aficionados ingresaron con normalidad al recinto y permanecieron en sus ubicaciones a la espera del inicio del compromiso. El retraso no disminuyó el entusiasmo de los hinchas, que siguieron alentando desde las tribunas.

El estadio Azteca presentó un ambiente completamente favorable para la selección mexicana. La mayoría de las gradas lucieron teñidas de verde, con los seguidores del ‘Tri’ ondeando banderas y alentando a su equipo antes del pitazo inicial.

México e Inglaterra buscarán un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en un encuentro que finalmente comenzará una hora más tarde de lo previsto, luego de que la FIFA activara el protocolo de seguridad por las condiciones climatológicas.