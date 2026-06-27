Por la fecha 3 del Mundial 2026, Argentina vs. Jordania se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio de Dallas, este sábado 27 de junio desde las 11:00 p.m. (horario argentino), con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en Argentina? En dicho país se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, así como DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Depor no recomienda buscarlo por Pelota Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este sábado 27 de junio con un choque de realidades sumamente dispares en el Grupo J. Los vigentes campeones defensores, ya instalados con comodidad en la ronda de dieceisavos, cerrarán esta primera etapa enfrentando a una escuadra de Jordania que necesita apelar a la épica si quiere estirar su permanencia en el certamen.

La andadura de Argentina por suelo norteamericano ha rozado la perfección, acumulando un pleno de seis puntos y una notable diferencia de goles de +5. Los triunfos categóricos sobre Argelia por tres a cero y ante Austria por dos a cero sitúan a la escuadra sudamericana en una posición de absoluto privilegio, necesitando apenas un punto para adueñarse de la primera plaza de la llave de manera matemática.

Con el objetivo principal cumplido y la valla de Emiliano Martínez aún invicta, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni optará por una profunda rotación en su oncena inicial. Este escenario servirá para dar un respiro a los futbolistas con mayor carga de minutos —incluido un Lionel Messi que viene de romper récords con sus 18 goles históricos— y probar variantes tácticas de cara a las exigentes llaves de eliminación directa.

Al frente estará un combinado jordano que asume el reto con el agua al cuello y la urgencia de aferrarse a una calculadora implacable tras su tropiezo inicial por 3-1 ante los austríacos. La misión para los asiáticos es colosal: están obligados a arrebatarle las tres unidades al monarca de la Copa y esperar un resultado favorable en el otro duelo del grupo para aspirar a un cupo entre los mejores terceros.

Desde la pizarra, las intenciones de juego se perfilan bastante claras, pues la albiceleste asumirá el control total del balón para adormecer el ritmo del cotejo y desgastar las líneas rivales. Jordania, consciente de la enorme brecha técnica, apostará por un cerrojo defensivo muy estrecho en su retaguardia, con la consigna de aguantar el cero y buscar una contra milagrosa o dañar mediante la pelota quieta.

El silbatazo inicial de este sábado dictará sentencia sobre el destino de ambos países en la cita global bajo una óptica estadística fascinante. Mientras que para el gigante sudamericano el compromiso representa el banco de pruebas ideal para aceitar sus piezas de recambio, para el humilde elenco de Jordania se trata del partido más icónico y demandante que hayan disputado jamás.

Argentina vs. Jordania se enfrentan por la Fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @afaseleccion)

¿Cómo ver Telefe para seguir Argentina vs. Jordania?

Argentina afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida ante Austria en un partido que promete captar la atención de millones de hinchas. Para quienes buscan seguir el encuentro por Telefe, existen diversas alternativas que permiten acceder a la transmisión en vivo desde televisión abierta, cable, internet, celulares, tablets y Smart TV.

¿Cómo ver Argentina vs. Jordania por Telefe en señal abierta?

La forma más tradicional de seguir el partido es a través de Telefe en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal local disponible en su ciudad y disfrutar del encuentro sin costo adicional.

¿Cómo ver Telefe por cable para seguir Argentina vs. Jordania?

Telefe también está disponible en las principales operadoras de televisión por cable y satélite de Argentina. Empresas como Flow, DIRECTV, Telecentro, Supercanal y otras incluyen la señal dentro de su grilla de programación, permitiendo ver el partido con una excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver Telefe en vivo por internet?

Los hinchas que prefieran seguir el encuentro online pueden acceder a la transmisión en vivo de Telefe mediante sus plataformas digitales oficiales. Esta alternativa permite disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Telefe desde Mi Telefe para Argentina vs. Jordania?

La plataforma Mi Telefe ofrece acceso a contenidos en vivo y programación del canal. Los usuarios pueden ingresar desde una computadora, celular o tablet para seguir las transmisiones habilitadas durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver Telefe desde el celular para seguir a la Selección Argentina?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a la señal de Telefe mediante aplicaciones oficiales o plataformas autorizadas. De esta manera, podrán seguir todas las incidencias del Argentina vs. Jordania desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Telefe en Smart TV para Argentina vs. Jordania?

Los Smart TV compatibles permiten acceder a las aplicaciones oficiales de Telefe o utilizar navegadores web para ingresar a la transmisión online. Esta opción brinda una experiencia similar a la televisión tradicional, pero con la flexibilidad del streaming.

¿Cómo ver Telefe desde una tablet para el Mundial 2026?

Las tablets también ofrecen una alternativa práctica para seguir el partido. Solo es necesario contar con acceso a internet y utilizar las aplicaciones o servicios digitales habilitados por Telefe para disfrutar del encuentro.

¿Cómo ver Telefe desde una PC o laptop?

Los aficionados que estén trabajando o estudiando durante el partido podrán ingresar al sitio web oficial de Telefe desde una computadora. Allí tendrán acceso a la señal en vivo y a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Telefe con Flow para seguir Argentina vs. Jordania?

Los clientes de Flow pueden acceder a Telefe tanto desde el decodificador como desde la aplicación móvil y web del servicio. Esto permite seguir el encuentro en vivo desde distintos dispositivos y en cualquier lugar con acceso a internet.

¿Por qué ver Argentina vs. Jordania por Telefe?

Telefe suele ofrecer una cobertura especial de los partidos de la Selección Argentina, con relatos, comentarios, análisis y contenidos exclusivos antes y después de cada encuentro. Por ello, se convierte en una de las opciones preferidas por los hinchas para acompañar a la Albiceleste en el Mundial 2026.