Todo ha quedado listo para un segundo partido clave en este Mundial de Fútbol 2026. Desde el BMO Stadium de Toronto, no te pierdas la transmisión de Alemania vs. Costa de Marfil a través Mi Telefe, desde las 17:00 horas Buenos Aires, en lo que será la segunda jornada del Grupo E de esta Copa del Mundo . Cabe señalar que ambas selecciones obtuvieron un triunfo en sus primeros encuentros, por lo que un triunfo los acercará a quedarse con el primer lugar del grupo.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO desde Argentina

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Lugar: Estadio BMO Field de Toronto, Canadá

Estadio BMO Field de Toronto, Canadá Horario: 17:00 horas Buenos Aires

17:00 horas Buenos Aires Canal TV: -

- Streaming: Mi Telefe

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, TyC Sports, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, Telefe, RCN, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE "DFB TEAM EN" EN FACEBOOK DE DFBTeamEN)