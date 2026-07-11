Lionel Messi volverá a ser el centro de atención este viernes cuando Argentina y Suiza se midan en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un boleto a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. El capitán albiceleste atraviesa un momento extraordinario: suma ocho goles en cinco partidos y se ha consolidado como la gran figura del torneo, liderando el intento de la vigente campeona del mundo por acercarse a una nueva defensa del título conquistado en Catar 2022.
El reto, sin embargo, promete ser exigente para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Aunque Argentina logró avanzar en las rondas eliminatorias tras superar a Cabo Verde y Egipto, ambos compromisos dejaron aspectos por corregir, especialmente en la generación ofensiva cuando el protagonismo no pasa por los pies de Messi. Del otro lado estará una selección suiza que ha construido una campaña sólida, competitiva y ordenada, con la ambición de alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.
Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Suiza, qué canal transmite el partido y dónde verlo EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por los cuartos de final del Mundial 2026.
TL;DR del Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe
- Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.
- Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.
- La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.
- El partido se disputa este viernes 11 de julio en Kansas City.
- El inicio está previsto para las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT).
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Suiza para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.
Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.
Canales de Telefe en Argentina
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 11
|Cablevisión Flow
|Canal 10
|Super Canal
|Canal 10
|TeleRed
|Canal 10
|Movistar TV
|Canal 10
|Telecentro
|Canal 12
|Megacable
|Canal 17
|DIRECTV
|Canal 123 (SD) / 1123 (HD)
|Cablevideo
|Canal 603
|Flow Digital
|Canal 80.5
Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?
Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad:
Canales de Telefe por provincia en Argentina
|Provincia
|Ciudad principal
|Canal abierto
|Buenos Aires (AMBA)
|Buenos Aires
|Telefe Canal 11
|Córdoba
|Córdoba Capital
|Telefe Córdoba Canal 8
|Santa Fe
|Rosario
|Telefe Rosario Canal 5
|Santa Fe
|Santa Fe Capital
|Telefe Santa Fe Canal 13
|Buenos Aires
|Mar del Plata
|Canal 8
|Buenos Aires
|Bahía Blanca
|El Nueve TV (Canal 9)
|Mendoza
|Mendoza
|Canal 9 Televida
|Tucumán
|San Miguel de Tucumán
|El Ocho TV (Canal 8)
|Salta
|Salta
|El Once TV (Canal 11)
|Neuquén
|Neuquén
|Canal 7
|Jujuy
|San Salvador de Jujuy
|Canal 7
|Corrientes
|Corrientes
|13 Max
|Misiones
|Posadas
|Canal 2
|San Juan
|San Juan
|Canal 8
|Santiago del Estero
|Santiago del Estero
|Canal 7
|San Luis
|San Luis
|San Luis+ (Canal 13)
|Córdoba
|Río Cuarto
|Canal 13 Río Cuarto
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?
Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone y iPad
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Chromecast
- Dispositivos de transmisión compatibles
Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.
¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?
Pablo Giralt lidera las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe, con el análisis de Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el terreno de juego, Sofía Martínez aporta la información de primera mano, mientras que Manuel Olivari completa la cobertura con datos y reportes durante cada jornada mundialista.
¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?
Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.
¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?
Argentina y Suiza se enfrentan este viernes 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.
- Argentina: 22:00 horas
- Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
- México (CT): 7:00 p.m.
- España: 03:00 a.m. del domingo 12 de julio
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Suiza
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Cuartos de final
|Fecha
|Viernes 11 de julio de 2026
|Hora
|22:00 (Argentina)
|TV abierta
|Telefe y TV Pública
|TV paga
|TyC Sports y DIRECTV Sports
|Streaming
|Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play
|Estadio
|Arrowhead Stadium
|Ciudad
|Kansas City, Estados Unidos
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite Argentina vs. Suiza en Argentina?
El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?
Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en distintas provincias del país.
¿Dónde ver Argentina vs. Suiza online?
La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.
¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?
Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.
¿Juega Lionel Messi hoy?
Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el partido de cuartos de final frente a Suiza.
¿Qué selección avanzará si gana este partido?
El ganador obtendrá la clasificación a las semifinales del Mundial FIFA 2026.
Análisis de Noé Yactayo
“Argentina llega a los cuartos de final con el objetivo intacto de defender el título mundial, pero también con algunas preguntas que deberá responder frente a un rival mucho más exigente. La selección de Lionel Scaloni encontró en Lionel Messi a su principal factor desequilibrante durante el torneo. Sus ocho goles han sido decisivos para sostener la candidatura albiceleste, especialmente en eliminatorias que resultaron más complejas de lo esperado.”
“Suiza representa un desafío distinto al de Cabo Verde o Egipto. Es un equipo acostumbrado a competir en grandes torneos, con una estructura táctica sólida y futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega con la confianza de haber eliminado a Colombia y de encontrarse ante una oportunidad histórica para alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.”
“La sensación es que Argentina mantiene una ventaja importante en jerarquía y recursos ofensivos, pero necesitará mostrar una versión más convincente que la exhibida en sus dos eliminatorias anteriores. A estas alturas del torneo, cualquier detalle puede inclinar la balanza. Y cuando los márgenes se reducen, la presencia de Messi suele convertirse en un argumento difícil de igualar.”