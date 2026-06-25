Ganar o morir en el intento. Ese es el lema del técnico Sebastián Beccacece y sus dirigidos para jugar el partido más importante de los últimos tiempos. La Selección de Ecuador juega contra Alemania este jueves 25 de junio, a partir de las 16:00 horas ET en el MetLife Stadium, ciudad de East Rutherford, Nueva York en los Estados Unidos . Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura de la Albiceleste desde cualquier plataforma streaming.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Ecuador vs. Alemania, válido por la tercera jornada del grupo E de la Copa Mundial 2026 .

Forma de ver en Argentina Detalle de acceso Requisitos / notas TV abierta (Telefe) Sintonizar Telefe en la grilla de TV abierta (canal principal en cada ciudad). Antena de TV abierta o señal básica de cable que incluya Telefe. El partido se emite en el horario central de las 20:00. Cable / IPTV Ver Telefe en el canal asignado por cada cableoperador (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.), donde Telefe forma parte del paquete básico. Tener contratado un servicio de TV paga en Argentina; no se requiere costo adicional específico por el partido. App MiTelefe (Android / iOS) Descargar la app MiTelefe desde Google Play o App Store y reproducir la señal en vivo de Telefe. Registro gratuito con cuenta (email o redes). Disponible sólo con IP argentina o usando ubicación en Argentina para ver la señal en vivo. Web MiTelefe (navegador) Ingresar al sitio oficial de Telefe / MiTelefe y seleccionar “En vivo” para ver la programación, incluido el partido. Conexión a Internet estable. Puede requerir crear usuario gratuito y aceptar términos de uso en Argentina. Smart TV con app MiTelefe Abrir la app oficial de Telefe / MiTelefe en el Smart TV compatible y elegir la transmisión en vivo. Smart TV conectado a Internet y descarga de la app desde la tienda del televisor. Cuenta MiTelefe vinculada.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Cobertura oficial de Teleamazonas EN VIVO GRATIS para ver el partido Ecuador vs. Alemania hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Ecuador vs. Alemania será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026.

Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe

Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.

Android Mobile : Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play .

: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en . Android TV : La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante .

: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según . Roku : Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. tvOS : Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. iOS Móvil : Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes .

: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda . Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.

Fecha, horario y dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde Buenos Aires

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva York en los Estados Unidos

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva York en los Estados Unidos Horario: 17:00 horas de Buenos Aires

17:00 horas de Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: MiTelefe

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)