Desde Argentina, la señal de Mi Telefe transmitirá el partido Portugal vs. Croacia, que se disputará este jueves 02 de julio a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), y tiene a A Seleção y a los Manteleros como protagonistas, especialemente a Cristiano Ronaldo y Luka Modric, respectivamente, en lo que será su último enfrentamiento en justas mundialistas.

Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido entre Portugal y Croacia contará con cobertura en TyC Sports en el territorio argentino. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Cristiano Ronaldo en acción durante el partido Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Siga los métodos oficiales y plataformas de streaming para ver el encuentro en vivo. | Crédito: @cristiano / Instagram / Composición Gestión Mix

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO desde Argentina

Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026

Jueves, 02 de julio de 2026 Lugar: BMO Field de Toronto, Ontario, Canadá

BMO Field de Toronto, Ontario, Canadá Horario: 20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT

20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT Canal TV: -

- Streaming: Mi Telefe

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)