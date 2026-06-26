Este viernes 26 de junio tenemos un partidazo que promete cautivar a más de uno. Uruguay se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante España, en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), a las 8:00 p.m. (ET) y 9:00 p.m. (Argentina). La ‘Celeste’ tiene dos puntos y es cuestionado por su nivel de juego. Mientras la ‘Roja’ es líder con 4 unidades.
En Argentina podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del Uruguay vs. España.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Uruguay vs. España por el Mundial 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro entre Uruguay vs. España mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:
- Teléfonos móviles Android
- iPhone y iPad
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Tablets
Chromecast y dispositivos de transmisión
- Aplicaciones oficiales
- Mi Telefe para Android (Google Play Store)
- Mi Telefe para iOS (App Store)
¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Pasos para acceder:
- Contrata una VPN confiable.
- Descarga la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
- Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe.
- Accede a la transmisión en vivo del partido.
La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.
Uruguay vs. España por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido
|Uruguay vs. Brasil
|Información del partido
|Fecha
|Viernes 26 de junio
|Hora
|9:00 p. m.
|Estadio
|Estadio Akron
|Ciudad
|Guadalajara
|Canal
|Mi Telefe
|Árbitro
|Ismail Elfath (Estados Unidos)
El partido de Uruguay vs. España se realizará este viernes 26 de junio en el Estadio Akron, Guadalajara, México, y será dirigido por el árbitro estadounidense Ismail Elfath. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.