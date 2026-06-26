Este viernes 26 de junio tenemos un partidazo que promete cautivar a más de uno. Uruguay se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante España, en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), a las 8:00 p.m. (ET) y 9:00 p.m. (Argentina). La ‘Celeste’ tiene dos puntos y es cuestionado por su nivel de juego. Mientras la ‘Roja’ es líder con 4 unidades.

En Argentina podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del Uruguay vs. España.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Uruguay vs. España por el Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro entre Uruguay vs. España mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

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Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido

Uruguay vs. Brasil Información del partido Fecha Viernes 26 de junio Hora 9:00 p. m. Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara Canal Mi Telefe Árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos)

El partido de Uruguay vs. España se realizará este viernes 26 de junio en el Estadio Akron, Guadalajara, México, y será dirigido por el árbitro estadounidense Ismail Elfath. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)