Este viernes 26 de junio tenemos un partidazo que promete cautivar a más de uno. se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante España, en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), a las 8:00 p.m. (ET) y 9:00 p.m. (Argentina). La ‘Celeste’ tiene dos puntos y es cuestionado por su nivel de juego. Mientras la ‘Roja’ es líder con 4 unidades.

En Argentina podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del Uruguay vs. España.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Uruguay vs. España por el Mundial 2026.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro entre Uruguay vs. España mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

  • Teléfonos móviles Android
  • iPhone y iPad
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Tablets

Chromecast y dispositivos de transmisión

  • Aplicaciones oficiales
  • Mi Telefe para Android (Google Play Store)
  • Mi Telefe para iOS (App Store)

¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Pasos para acceder:

  • Contrata una VPN confiable.
  • Descarga la aplicación en tu dispositivo.
  • Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
  • Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe.
  • Accede a la transmisión en vivo del partido.

La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.

Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido

Uruguay vs. BrasilInformación del partido
FechaViernes 26 de junio
Hora9:00 p. m.
EstadioEstadio Akron
CiudadGuadalajara
CanalMi Telefe
ÁrbitroIsmail Elfath (Estados Unidos)

El partido de Uruguay vs. España se realizará este viernes 26 de junio en el Estadio Akron, Guadalajara, México, y será dirigido por el árbitro estadounidense Ismail Elfath. En Argentina será transmitido por Telefe y Mi Telefe.

DIRECTV, ESPN, RTVE PLAY, DAZN MUNDIAL, LA-1 y CANAL-5 EN VIVO - ver partido Uruguay vs. España por TV y Online | VIDEO
Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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