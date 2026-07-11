Lionel Messi volverá a ser el centro de atención este viernes cuando Argentina y Suiza se midan en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un boleto a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. El capitán albiceleste atraviesa un momento extraordinario: suma ocho goles en cinco partidos y se ha consolidado como la gran figura del torneo, liderando el intento de la vigente campeona del mundo por acercarse a una nueva defensa del título conquistado en Catar 2022.

El reto, sin embargo, promete ser exigente para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Aunque Argentina logró avanzar en las rondas eliminatorias tras superar a Cabo Verde y Egipto, ambos compromisos dejaron aspectos por corregir, especialmente en la generación ofensiva cuando el protagonismo no pasa por los pies de Messi. Del otro lado estará una selección suiza que ha construido una campaña sólida, competitiva y ordenada, con la ambición de alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Suiza, qué canal transmite el partido y dónde verlo EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por los cuartos de final del Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este viernes 11 de julio en Kansas City.

El inicio está previsto para las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) .

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Suiza para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt lidera las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe, con el análisis de Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el terreno de juego, Sofía Martínez aporta la información de primera mano, mientras que Manuel Olivari completa la cobertura con datos y reportes durante cada jornada mundialista.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?

Argentina y Suiza se enfrentan este viernes 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Argentina : 22:00 horas

: 22:00 horas Estados Unidos (ET) : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. México (CT) : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. España: 03:00 a.m. del domingo 12 de julio

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final Fecha Viernes 11 de julio de 2026 Hora 22:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. Suiza en Argentina?

El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en distintas provincias del país.

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el partido de cuartos de final frente a Suiza.

¿Qué selección avanzará si gana este partido?

El ganador obtendrá la clasificación a las semifinales del Mundial FIFA 2026.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina llega a los cuartos de final con el objetivo intacto de defender el título mundial, pero también con algunas preguntas que deberá responder frente a un rival mucho más exigente. La selección de Lionel Scaloni encontró en Lionel Messi a su principal factor desequilibrante durante el torneo. Sus ocho goles han sido decisivos para sostener la candidatura albiceleste, especialmente en eliminatorias que resultaron más complejas de lo esperado.”

“Suiza representa un desafío distinto al de Cabo Verde o Egipto. Es un equipo acostumbrado a competir en grandes torneos, con una estructura táctica sólida y futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega con la confianza de haber eliminado a Colombia y de encontrarse ante una oportunidad histórica para alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.”

“La sensación es que Argentina mantiene una ventaja importante en jerarquía y recursos ofensivos, pero necesitará mostrar una versión más convincente que la exhibida en sus dos eliminatorias anteriores. A estas alturas del torneo, cualquier detalle puede inclinar la balanza. Y cuando los márgenes se reducen, la presencia de Messi suele convertirse en un argumento difícil de igualar.”