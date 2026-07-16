Michael Olise vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes en la antesala al duelo por el tercer lugar en el Mundial fente a Inglaterra. El atacante de la selección de Francia habría tomado la decisión de dejar el Bayern de Múnich al finalizar la temporada con el objetivo de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

El nombre de Olise ya había aparecido semanas atrás en el entorno del conjunto blanco, especialmente después de que Florentino Pérez mencionara, durante el periodo electoral, una supuesta oferta de 150 millones de euros por una gran figura del fútbol mundial. Sin embargo, el presidente madridista aclaró posteriormente que no se refería al delantero francés.

Ahora, el escenario ha cambiado. De acuerdo con el diario francés L’Equipe, el futbolista ya comunicó a varios de sus compañeros durante el Mundial su intención de abandonar el Bayern para fichar por el Real Madrid de cara a la próxima campaña.

🗞️ « Michael Olise, une envie de Real » : la une du journal L'Équipe du vendredi 17 juillet 2026 pic.twitter.com/R5TzJHxggx — L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026

La información ha generado un fuerte impacto en Francia, al punto que el prestigioso medio deportivo dedicó la portada de este viernes al posible movimiento del atacante, considerado uno de los jugadores con mayor proyección en Europa.

En las oficinas del Real Madrid ya estarían al tanto del deseo del futbolista y estudiarían iniciar conversaciones una vez concluya el Mundial. No obstante, la operación se presenta compleja debido a la postura firme del Bayern de Múnich.

Hace algunas semanas, el presidente del club bávaro, Herbert Hainer, fue contundente al referirse a los rumores que vinculaban a Olise con el cuadro español. El dirigente aseguró que no existe intención de negociar la salida del jugador y dejó claro que el Bayern no contempla su venta.

Olise, de 24 años, tiene contrato vigente con el conjunto alemán hasta junio de 2029. Pese a ello, considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo desafío en su carrera y el Real Madrid aparece como su principal destino.

Según la misma información, su compañero Dayot Upamecano ha intentado convencerlo de continuar en Múnich. Sin embargo, el deseo del delantero sería firme y todo apunta a que el próximo mercado de fichajes podría abrir un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

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