Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 ya se palpitan con muchísima intensidad y las polémicas extrafutbolísticas no se han hecho esperar. Este martes, la FIFA sacudió el ambiente deportivo al oficializar la nómina arbitral encargada de impartir justicia en el trascendental duelo entre las selecciones de Francia y Marruecos. La designación generó un revuelo inmediato a nivel internacional debido a una particularidad histórica que rompe con las recientes costumbres de la organización: una terna conformada íntegramente por colegiados de una misma nacionalidad.

El juez principal elegido para este decisivo confronte mundialista será el experimentado réferi argentino Facundo Tello. El colegiado sudamericano estará secundado en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera y Cristián Navarro completarán la nómina asumiendo los roles de cuarto y quinto oficial respectivamente.

A lo largo de la presente competición, las programaciones de los jueces se habían caracterizado por alternar constantemente distintas nacionalidades para garantizar la neutralidad. Sin embargo, este vibrante cruce eliminatorio marcará un precedente en el certamen, convirtiéndose en el primer partido donde toda la terna será de un solo país.

Terna arbitral confirmada por FIFA.

Esta sorpresiva decisión dirigencial cobró mayor notoriedad por la coincidencia temporal con el choque de octavos de final entre Argentina y Egipto. Curiosamente, aquel decisivo compromiso fue dirigido por el francés Francois Letexier junto a Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, además de los noruegos Espen Eskås e Isaak Bashevkin.

Las reacciones en el viejo continente no tardaron en llegar tras conocerse la peculiar decisión del máximo ente rector del balompié. Los medios de comunicación galos mostraron su total disconformidad con la medida adoptada para los cuartos de final. Para anunciar la noticia, el medio RMC Sport calificó a la FIFA como “descarada”.

El reconocido portal deportivo europeo no dudó en expresar su suspicacia respecto a esta inusual programación arbitral que involucra a su selección. “El árbitro argentino Facundo Tello ha sido designado para dirigir el partido de cuartos de final del Mundial de 2026 entre Francia y Marruecos”, señalaron en su plataforma digital.

Captura RMC Sports.

En la misma publicación, los periodistas franceses recordaron los recientes reclamos que existieron por parte de los aficionados sudamericanos en la fase previa. “Esta elección podría generar polémica, especialmente después de que la propia afición argentina criticara la designación del francés François Letexier para el encuentro contra Egipto”, aseveraron.

Con el ambiente completamente caldeado por las decisiones de escritorio, los planteles de Francia y Marruecos deberán enfocarse netamente en lo deportivo. El esperado choque mundialista promete sacar chispas en el campo de juego, donde todas las miradas estarán puestas en cada determinación de la terna arbitral argentina.

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