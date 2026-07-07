La ilusión de la Selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin de manera dramática y dolorosa. Tal como le había sucedido en la lejana edición de Rusia 2018, el combinado cafetero no pudo superar la dura barrera de los octavos de final y se despidió del certamen tras caer nuevamente en una agónica tanda de penales. En esta oportunidad, el verdugo internacional fue la férrea escuadra de Suiza, equipo europeo que ahora se medirá ante Argentina en la instancia de cuartos de final.

El trago amargo de la temprana eliminación caló hondo en el vestuario sudamericano, pero el comando técnico prefirió mantener la mesura durante su evaluación. A pesar del inmenso dolor lógico por quedarse al margen del torneo, el estratega Néstor Lorenzo decidió resaltar el enorme trabajo táctico realizado durante todo este proceso, mostrándose plenamente satisfecho con la innegable entrega mostrada por sus futbolistas.

En su encuentro con los medios de comunicación en la zona mixta y la sala de conferencias, el técnico argentino evidenció su lamento por las inmejorables oportunidades desperdiciadas frente al arco europeo. “Nada para reprochar, faltó embocarla”, tiró el DT al ser consultado inicialmente sobre las razones que desencadenaron la fatídica caída de sus dirigidos desde los doce pasos.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Davinson Sanchez #23 of Colombia reacts after the extra time during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A la hora de hacer un análisis mucho más profundo del trámite del partido, el entrenador manifestó que el amplio dominio sudamericano no pudo plasmarse en el marcador final. “Merecimos un poco más en los 90. No convertir se paga. No hay nada que reprochar, a veces entra y a veces no”, explicó Lorenzo.

El desgaste físico fue un factor táctico fundamental ante la sólida muralla helvética propuesta en el campo. “El partido sabíamos que iba a ser bastante cerrado, muy táctico y parejo. A medida que se fue alargando el juego los equipos fueron perdiendo energías y terminó en el empate final que derivó en los penales”, detalló el estratega sudamericano.

Sobre el preocupante déficit goleador que arrastró el equipo, el técnico recordó situaciones similares vividas anteriormente. “¿Sobre la falta de gol? Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo partidos previos a la última fecha de Eliminatorias con Bolivia y Venezuela. Me interesa que el equipo juegue bien y genere opciones. Creo que tuvimos 17 tiros al arco o intentos”, respondió.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!!



Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El entrenador respaldó el nivel de sus atacantes a pesar de la evidente mala fortuna en la definición. “Es mucho y no convertir se paga... Se abre el arco, están más finos. Los muchachos hacen goles en ligas. No hay nada que reprochar, a veces entra, a veces no. También los arqueros. Mostró una calidad de arqueros impresionante”, sentenció el ex defensor.

Finalmente, Lorenzo remarcó los logros de su gestión y la identidad de su escuadra. “Llegamos a muchos objetivos en cuatro años... Creo que hicimos un gran proceso, el equipo mostró identidad, hombría y entrega. Nos hicieron un gol en cinco partidos. Generamos cientas situaciones de gol, pero marcamos poco. Nada que reprochar. ¿Qué faltó? Puntería, embocarla. Los arqueros fueron figuras”, concluyó.

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