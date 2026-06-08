A muy pocos días de que el balón comience a rodar oficialmente en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Brasil mantiene a todos sus aficionados en vilo por el estado físico de su máxima figura. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió romper el silencio y emitió un esperado comunicado oficial para actualizar la situación médica de Neymar, quien arrastra una complicada dolencia muscular. El astro sudamericano se sometió a una serie de rigurosos estudios en Estados Unidos durante la jornada del lunes para determinar si llegará a tiempo al debut mundialista del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

El actual atacante del Santos se encuentra en pleno proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión de grado 2 en la pantorrilla el pasado 17 de mayo durante un compromiso del campeonato local. A pesar del gran hermetismo inicial, los recientes exámenes médicos realizados en territorio norteamericano arrojaron resultados un tanto alentadores.

El departamento médico de la escuadra cinco veces campeona del mundo fue el encargado de brindarle tranquilidad a la afición brasileña al confirmar que el proceso de cicatrización marcha por el camino correcto. Según el reporte oficial compartido en las plataformas digitales, el experimentado delantero ha mostrado una notable mejoría clínica que invita a soñar con su pronta reaparición en los terrenos de juego.

Neymar se somete a métodos alternativos para volver a entrenar de cara al Mundial 2026 (Foto: @globoesporte)

En el documento publicado por el ente rector del balompié brasileño, se detallaron de forma extensa y precisa los hallazgos de las pruebas de imagen. “El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética el lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados”, informó la CBF.

Asimismo, las autoridades sanitarias del combinado nacional garantizaron que el talentoso futbolista no acortará los plazos establecidos y respetará al pie de la letra las fases de su reacondicionamiento. “Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por la comisión médica de la Selección Nacional de Brasil”, añadió.

¿Llegará Neymar al debut frente a Marruecos?

A pesar de las noticias sumamente positivas respecto a la evolución de su pantorrilla, el comando técnico ha tomado la firme decisión de no arriesgar la integridad de su capitán en la primera jornada del certamen. Se confirmó que Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo sábado 13 frente a la dura escuadra de Marruecos, un encuentro donde Neymar no estará disponible ni siquiera en el banquillo.

Con el primer partido completamente descartado para el referente brasileño, todos los esfuerzos del área de fisioterapia se centrarán en tenerlo a punto para el segundo y decisivo compromiso de la fase de grupos. La tendencia médica y deportiva indica que el atacante estará en óptimas condiciones para sumar sus primeros minutos mundialistas en el choque contra Haití, programado para el día 19.

Finalmente, la agenda del jugador para esta trascendental semana consistirá en seguir preparándose físicamente, empezando a intensificar las cargas de trabajo bajo la atenta mirada de los kinesiólogos. En los próximos días, el ídolo de la selección podría aparecer en el campo de juego realizando trabajos diferenciados con el balón, un paso clave antes de reincorporarse a los entrenamientos grupales.

Marruecos enfrentará a Brasil en la fecha 2 de la Copa del Mundo. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR