Después de una lesión que lo tuvo alejado por algunas jornadas de las canchas, la relación entre Guillermo Viscarra y Alianza Lima, no fue la misma. A pesar de que el año pasado se consagrara como el titular indiscutible en el arco, con Pablo Guede la historia cambió y en ese puesto se encuentra un firme Alejandro Duarte que supo asumir el mando de la defensa con buenos resultados y grandes atajadas. Frente a ello, y buscando asegurar una continuidad en cuanto a la suma de minutos de competencia, el portero boliviano estaría analizando las ofertas que le llegaron del exterior.
Fue a inicios de esta temporada 2026 en el que ‘Billy’ perdió la titularidad luego de una lesión muscular que lo tuvo en vilo y extremo cuidado, sobretodo porque tenía una cita pendiente con Bolivia para disputar el repechaje mundialista. Luego de haber quedado eliminado en esa instancia, uno esperada que volviera con los ‘íntimos‘ y recuperara su lugar.
Sin embargo, la historia fue completamente distinta a lo esperado pues no tuvo contemplado que se encontraría con un Alejandro Duarte que respondería de manera precisa en los momentos más complicados y que, incluso, se convirtiera en uno de los artífices de que el conjunto ’blanquiazul’ mantuviera una racha de ser el equipo que menos goles recibió. Con eso, se ganó la confianza de Pablo Guede y aunque Viscarra quiso volver, no lo logró.