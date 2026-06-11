Todo listo para vivir la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO y habrán dos inauguraciones que captarán la atención de todo el público. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, mientras que la última se llevará a cabo en el SoFi Stadium de California, previo al duelo de Paraguay vs. Estados Unidos. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales de TV para disfrutar de ambos eventos .

Consulta cuáles son los canales en México para ver la Inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, tanto en señal abierta como en señal de paga y streaming online, este viernes 12 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora ver la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 el 11 y 12 de junio?

La inauguración en ambos días se llevará a cabo 90 minutos previo al inicio del partido. En el caso del 11 de junio se llevará a cabo desde las 11:30 a.m. CDMX y en el caso del 12 de junio a partir de las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT. Aquí te dejo con todos los horarios acorde a las fechas en diferentes partes del mundo.

País Horario Inauguración del 11 de junio Horario Inauguración del 12 de junio Argentina 14:30 horas 20:30 horas Bolivia 13:30 horas 19:30 horas Chile 13:30 horas 19:30 horas Colombia 12:30 horas 18:30 horas Centroamérica 11:30 horas 17:30 horas Ecuador 12:30 horas 18:30 horas El Salvador 11:30 horas 17:30 horas Honduras 11:30 horas 17:30 horas Guatemala 11:30 horas 17:30 horas Nicaragua 11:30 horas 17:30 horas España 19:30 horas 1:30 del 13 de junio Panamá 12:30 horas 18:30 horas Costa Rica 11:30 horas 17:30 horas Paraguay 14:30 horas 20:30 horas Perú 12:30 horas 18:30 horas Uruguay 14:30 horas 20:30 horas Venezuela 13:30 horas 20:30 horas

¿Dónde ver la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 el 11 y 12 de junio?

La transmisión de la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá disfrutar en TV abierta y Streaming a través de diversos países. Aquí te dejo con el listado completo.

Canal TV Estados Unidos: FOX, Telemundo, Univisión, Peacock.

FOX, Telemundo, Univisión, Peacock. Canal TV México: Canal 5, TUDN y TV Azteca.

Canal 5, TUDN y TV Azteca. Canal TV Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports.

Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports. Canal TV Bolivia: Unitel, Canal Uno, Entel, Tigo Sports y DIRECTV Sports.

Unitel, Canal Uno, Entel, Tigo Sports y DIRECTV Sports. Canal TV Chile: Chilevisión y DIRECTV Sports.

Chilevisión y DIRECTV Sports. Canal TV Colombia: Canal RCN, Win Sports, GOL Caracol y DIRECTV Sports.

Canal RCN, Win Sports, GOL Caracol y DIRECTV Sports. Canal TV Costa Rica: Teletica y FOX.

Teletica y FOX. Canl TV España: DAZN y TVE La 1.

DAZN y TVE La 1. Canal TV Paraguay: TRECE, Gen y Tigo Sports.

TRECE, Gen y Tigo Sports. Canal TV Perú: América TV y DIRECTV Sports.

América TV y DIRECTV Sports. Canal TV Uruguay: Canal 5, Antel TV y DIRECTV Sports.

Canal 5, Antel TV y DIRECTV Sports. Canal TV Venezuela: Televen y DIRECTV Sports.

¿Quiénes cantan en las inauguraciones del Mundial 2026?

La fiesta inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Entre las presentaciones más esperadas figuran las de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, el tema oficial del certamen. Además, el evento contará con la participación de artistas como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla, en una celebración que rendirá homenaje a la riqueza cultural de la región.

La celebración continuará el 12 de junio en Los Ángeles, donde Estados Unidos dará inicio a sus actividades mundialistas con una ceremonia previa al duelo entre la selección anfitriona y Paraguay. El espectáculo musical estará liderado por Katy Perry y Future, junto a reconocidas figuras internacionales como Anitta, LISA, Rema y Tyla.

FAQ: canales por país para ver la inauguración del Mundial 2026

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Estados Unidos?

La ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 con la participación especial de Shakira podrá seguirse en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes, Universo y los canales de habla inglesa FS1 (FOX Sports 1).

También estará disponible por streaming en Peacock TV, FOX One y fuboTV. FOX y Telemundo son los principales titulares de los derechos televisivos del torneo en territorio estadounidense.

TV abierta y cable: Telemundo Deportes, Universo, FS1 (FOX Sports 1)

Telemundo Deportes, Universo, FS1 (FOX Sports 1) Streaming: Peacock TV, FOX One y fuboTV

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y TV Azteca 7.

Además, la cobertura online estará disponible mediante ViX Premium y Azteca Deportes.

TV abierta: Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y TV Azteca 7

Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y TV Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium y Azteca Deportes

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en España?

En España, la ceremonia de apertura del Mundial 2026 será emitida por TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya. Los usuarios también podrán seguir la transmisión en línea mediante RTVE Play, mientras que DAZN Mundial y GOL Stadium ofrecerán cobertura adicional del evento. TVE y DAZN son los principales operadores del torneo en territorio español.

TV abierta: TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya

TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Catalunya Streaming: RTVE Play, DAZN Mundial y GOL Stadium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Argentina?

La ceremonia inaugural podrá verse por TV Pública y Telefe en señal abierta. También estará disponible mediante TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, Flow, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: TV Pública y Telefe

TV Pública y Telefe TV de paga: TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN

TyC Sports, DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Flow, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Colombia?

Los televidentes colombianos podrán seguir el espectáculo de apertura por Caracol TV y RCN TV. Asimismo, estará disponible en DIRECTV Sports, ESPN, Caracol Play, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: Caracol TV y RCN TV

Caracol TV y RCN TV TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Caracol Play, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Chile?

La cobertura de la inauguración llegará a través de Chilevisión, canal que posee derechos para transmitir encuentros del Mundial en señal abierta. También estará disponible en DIRECTV Sports, ESPN, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Ecuador?

TV abierta: Teleamazonas

Teleamazonas TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Perú?

TV abierta: América TV

América TV TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: América tvGO, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Panamá?

TV abierta: RPC TV, TVMAX y TVN

RPC TV, TVMAX y TVN TV de paga: TiGo Sports y FOX Sports

TiGo Sports y FOX Sports Streaming: Medcom Go

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Venezuela?

TV abierta: Televen

Televen TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: DGO y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Uruguay?

TV abierta: Canal 5

Canal 5 TV de paga: DIRECTV Sports y ESPN

DIRECTV Sports y ESPN Streaming: Antel TV, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Bolivia?

TV abierta: Unitel y Red Uno

Unitel y Red Uno TV de paga: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: Entel TV

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en República Dominicana?

TV abierta y cable: CDN Deportes y PIO Deportes

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Costa Rica?

TV abierta: Teletica

Teletica TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Honduras?

TV abierta: Televicentro

Televicentro TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Guatemala?

TV abierta: Albavisión

Albavisión TV de paga: FOX Sports y Canal FOX One

FOX Sports y Canal FOX One Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Brasil?

TV abierta: Globo y SBT

Globo y SBT Streaming: CazéTV y N Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Nicaragua?

TV de paga: FOX Sports y Canal FOX

FOX Sports y Canal FOX Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Paraguay?

TV abierta: Trece, GEN y Unicanal

Trece, GEN y Unicanal Streaming y TV de paga: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en El Salvador?

TV abierta: TCS

TCS TV de paga: FOX Sports

FOX Sports Streaming: TiGo Sports

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Puerto Rico?

TV abierta y cable: Telemundo Deportes y FOX Sports 1

Telemundo Deportes y FOX Sports 1 Streaming: Canal FOX One

¿En qué canal transmiten la inauguración del Mundial 2026 con Shakira EN VIVO GRATIS hoy en Cuba?

La señal estatal cubana será la encargada de llevar a los hogares la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 y el esperado espectáculo encabezado por Shakira.

TV abierta: Tele Rebelde

FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?

ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?

A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.

¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?

Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.