El sueño mundialista de Neymar llegó a su fin de la manera más dolorosa. Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 y el delantero disputó, a los 34 años, el último partido de su carrera con la camiseta de la ‘Canarinha’.

Cuando el árbitro marcó el final del encuentro en el MetLife Stadium, el histórico dorsal ’10′ no pudo contener la emoción. Sentado sobre el césped y rodeado por varios de sus compañeros, rompió en llanto al comprender que la Copa del Mundo, el único gran título que nunca pudo conquistar, ya no formará parte de su legado.

Carlo Ancelotti decidió darle ingreso a los 67 minutos en reemplazo de Gabriel Martinelli. Sin embargo, su participación estuvo lejos de cambiar el rumbo del compromiso. Sus primeras intervenciones reflejaron la tensión del momento y Brasil nunca encontró el impulso necesario para igualar el marcador.

Con el encuentro prácticamente sentenciado, la frustración terminó por jugarle una mala pasada. Neymar protagonizó un fuerte cruce con Martin Ødegaard tras una dura entrada y luego empujó a varios futbolistas noruegos que acudieron a separar a los involucrados. La acción le costó una tarjeta amarilla en el tiempo de descuento.

Cuando parecía que esa sería su última imagen con la selección brasileña, una falta de Leo Østigård sobre Casemiro dentro del área le dio a Brasil un penal en los instantes finales. Antes del cobro, el arquero Orjan Nyland intentó desconcentrarlo con gestos y palabras, pero el atacante mantuvo la calma.

Neymar ejecutó el disparo con precisión y convirtió el 2-1 definitivo, alcanzando así los 80 goles con la selección brasileña y ampliando aún más su récord como máximo artillero histórico del equipo nacional.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.



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Sin embargo, la anotación solo sirvió para decorar el resultado. Brasil se despidió del Mundial en octavos de final por primera vez desde 1990 y el último gol de Neymar con la ‘Verdeamarela’ terminó siendo el cierre de una carrera marcada por el talento, los récords y una deuda que nunca pudo saldar: levantar la ansiada Copa del Mundo.

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