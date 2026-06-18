El entrenador de la selección de Brasil, Carlos Ancelotti, tiene razones más que suficientes para estar preocupado pues, además de un discreto empate ante Marruecos en el debut del Mundial 2026, no pudo incluir en este debut a una de sus apuestas más importantes en ataque, el astro de la ‘Canarinha’, Neymar Jr, pues no se recuperó a tiempo.

Además, tampoco se le consideró en la lista de jugadores que viajarán para el choque ante Haití, por la segunda fecha del Grupo C de la competición en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, pues no ha logrado recuperarse de la lesión que presenta en el gemelo de pantorrilla derecha (distensión muscular de grado 2).

Por tal motivo, se habría dispuesto que se quede en la ciudad de New Jersey, donde la delegación brasileña tiene su centro de concentración, para hacer un trabajo diferenciado y buscar su plenitud física para ser considerado por el entrenador Carlo Ancelotti en un partido oficial.

La idea es que pueda tener minutos ante Escocia, en el tercer partido de la serie, que se jugará el próximo 24 de junio. De hecho, se reportó que entrenó el último miércoles a la par del plantel brasileño, en una clara señal de su progreso.

Nyemar entrenó con el resto del plantel, pues se encuentra en la fase final de su recuperación. (Foto: Getty)

Brasil debutó con empate 1-1 ante Marruecos. El gol de la ‘La Canarinha’ fue anotado por Vinícius Júnior con potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al golero Bono. Sin embargo, la presentación del seleccionado sudamericano dejó más dudas que certezas.

“Puede que el equipo estuviera un poco ansioso y con demasiados nervios. La segunda parte fue mejor, pero siguió siendo complicada, y estoy seguro de que vamos a mejorar. Es algo que tenemos que analizar. Hay mucha presión, así que es normal. Con el paso de los partidos iremos mejorando en ese sentido”, declaró Ancelotti en conferencia de prensa.

Pese a un irregular debut, por la calidad de sus jugadores, Brasil siempre está considerado entre los favoritos para el Mundial. En Qatar 2022, llegó hasta los cuartos de final, ronda que perdió en definición por penales ante Croacia.

En el mencionado encuentro, fue precisamente Neymar el autor del único gol brasileño y fue, sin lugar a dudas, el gran líder de ese equipo que estuvo cerca de meterse a unas semifinales históricas ante Argentina.

TE PUEDE INTERESAR