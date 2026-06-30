La selección de Brasil alcanzó una agónica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse en tiempo de descuento a Japón por 2-1. Los dirigidos por Carlo Ancelotti dominaron la mayor parte del juego y supieron aprovechar su última jugada en ataque para meterse entre los mejores 16 de la competición. Sin embargo, llamó la atención que Neymar no tuviera minutos.

En la rueda de prensa del entrenador italiano le consultaron sobre el tema, pues el astro brasileño ya había debutado en el torneo, cuando ‘La Canarinha’ se impuso con goleada sobre Escocia, en el cierre del Grupo C. Si bien se le notó falto de fútbol, su jerarquía no tiene discusión en un terreno de juego, más en este tipo de definiciones.

Ancelotti es un entrenador ganador y con amplia experiencia, por lo que, con mucha serenidad, explicó las razones por las que Neymar, quien ya se encuentra recuperado de su lesión, no ingresó al campo del Estadio NRG de Houston.

“Estábamos esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él y, si no empatábamos el juego, entraba a los 55 o 60 minutos. Como empatamos, no quería cambiar la estructura del equipo porque teníamos el control del juego. Lo dejamos para la prórroga”, indicó el estratega italino.

Marttinelli fue el héroe de la jornada, con su agónico gol. (Foto: Selección de Brasil)

Por otro lado, también se refirió al partido ante los asiáticos, que se definió en los últimos minutos de juego. “Jugamos bien, merecimos ganar. Encajamos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. Creo que el equipo estaba bien en la primera parte y al final salió bien en la segunda. Tenemos muchos recursos, abajo y en el mediocampo. Los jugadores individualmente están bien”, apuntó.

Otro tema que se tocó en la rueda de prensa fue el estado de salud de los futbolistas Paquetá y Casemiro, quienes abandonaron la cancha por algunas molestias. “Tendremos que verlos mañana. Fue un partido de mucha exigencia. Japón no es un equipo fácil, es un muy organizado y muy intenso. Merecimos ganar y eso es importante”, finalizó Ancelotti.

Brasil ahora espera a su próximo rival, el mismo que saldrá del ganador del partido entre Noruega y Costa de Marfil. Este partido por el pase a los cuartos de final se jugará el domingo 5 de julio a las 15:00 horas (hora de Perú) en el New York New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey).

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