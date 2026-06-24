Tras varios meses alejado de la actividad oficial, Neymar volvió a jugar un partido de fútbol y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada en el Hard Rock Stadium. El delantero brasileño reapareció con la selección de Brasil en el duelo ante Escocia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti decidió darle minutos al atacante del Santos cuando el encuentro ya estaba encaminado para la ‘Canarinha’. El técnico italiano apostó por el regreso de una de sus principales figuras, permitiéndole disputar cerca de 20 minutos en la recta final del compromiso.

La última presentación oficial de Neymar se había producido el 17 de mayo de 2026. En aquella ocasión, el futbolista jugó 65 minutos en la derrota de Santos frente a Coritiba por el Brasileirao, antes de verse obligado a detener su actividad por problemas físicos.

Desde ese encuentro transcurrieron 38 días sin que el atacante pudiera volver a las canchas. La razón fue una lesión muscular de grado II en la pantorrilla izquierda, dolencia que encendió las alarmas tanto en su club como en la selección brasileña.

Debido a esa situación, distintos medios internacionales llegaron a especular con la posibilidad de que Neymar se perdiera toda la fase de grupos del Mundial. Incluso, algunos cuestionaron la decisión de Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva para el torneo.

Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol mantuvo siempre una postura optimista respecto a su recuperación. Desde la CBF señalaron que el jugador seguía un tratamiento controlado por el cuerpo médico y que su evolución era monitoreada permanentemente.

Días antes del partido, el propio Ancelotti había adelantado que Neymar estaba en condiciones de reaparecer. Finalmente, a los 75 minutos del encuentro y con Brasil ganando cómodamente por 3-0, el estratega decidió enviarlo al campo de juego.

La respuesta del público fue inmediata. Los aficionados recibieron al ‘10’ con una ovación, mientras él agradecía el cariño levantando los brazos. Durante sus primeros minutos mostró algunos destellos de su calidad y dejó una sensación positiva de cara a la etapa decisiva del Mundial, donde podría convertirse en una pieza importante para las aspiraciones brasileñas.

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