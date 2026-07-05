El ciclo de Neymar con la selección de Brasil llegó oficialmente a su fin este domingo, luego de la derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. La eliminación puso punto final a la participación de la ‘Canarinha’ y también a la trayectoria del histórico atacante con la camiseta verdeamarela.

El delantero, con pasado en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, marcó de penal el único tanto brasileño en el MetLife Stadium de East Rutherford. Sin embargo, su conquista no fue suficiente para evitar la caída frente al equipo comandado por Erling Haaland, quien anotó los dos goles del conjunto europeo.

El estadio donde se disputó el encuentro tuvo un significado especial para Neymar. En ese mismo escenario había debutado con la selección absoluta el 10 de agosto de 2010, y más de una década después terminó convirtiéndose en el lugar donde disputó su último partido con Brasil.

Tras el pitazo final, el atacante de 34 años confirmó que su etapa con la selección había terminado. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, se termina aquí”, declaró en una breve entrevista concedida a la transmisión digital de Globo Esporte.

Neymar llegó al Mundial 2026 tras superar varios problemas físicos que marcaron sus últimas temporadas. Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la convocatoria, aunque una lesión en la pantorrilla derecha condicionó su rendimiento y solo pudo disputar algunos minutos en dos encuentros del certamen.

🚨🇧🇷 NEYMAR anunció SU RETIRO de la Selección de Brasil



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La eliminación en octavos representó el peor resultado de Brasil en una Copa del Mundo desde Italia 1990. Tras el encuentro, Neymar cayó al césped visiblemente afectado, rompió en llanto y fue consolado por varios de sus compañeros antes de abandonar el terreno de juego.

Con este partido, el goleador histórico de la selección brasileña puso fin a su recorrido en los Mundiales. Disputó las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026, dejando una huella importante pese a no conseguir el ansiado título.

Su participación más recordada fue la de Brasil 2014, aunque una lesión en la espalda lo dejó fuera de las semifinales. Aquella ausencia coincidió con la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania, uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol brasileño.

Desde antes del inicio del Mundial de Norteamérica, Neymar había adelantado que esta sería su última Copa del Mundo. Tras la derrota ante Noruega, el delantero confirmó su despedida de la selección y cerró una etapa de 16 años defendiendo la camiseta de Brasil.

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