La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio de qué hablar. Johan Manzambi, una de las figuras del conjunto helvético durante el torneo, apareció en la zona mixta con la camiseta de Lionel Messi, un obsequio que recibió del capitán argentino al finalizar el encuentro en Kansas City.

El mediocampista no pudo ser parte del compromiso debido a una contusión en la rodilla izquierda. En la conferencia de prensa previa al partido ante Argentina, el entrenador Murat Yakin explicó que el jugador había trabajado para recuperarse, pero que aún no estaba en condiciones de reaparecer, por lo que quedó descartado para enfrentar a la selección argentina.

Pese a quedarse fuera del partido, Manzambi acompañó a sus compañeros desde fuera del campo y, una vez terminado el encuentro, tuvo un breve intercambio con Messi. El ‘10’ de la Albiceleste le entregó su camiseta, un gesto que el joven futbolista recibió con enorme satisfacción en medio de la tristeza por la eliminación.

Ya en la zona mixta, el volante del Friburgo mostró la camiseta a los periodistas presentes. Aunque la derrota significó el final del sueño mundialista para Suiza, el rostro de felicidad de Manzambi reflejaba la importancia que tenía para él conservar un recuerdo de uno de los mejores futbolistas de la historia como es Lionel Messi.

😅🇨🇭🇦🇷 Johan Manzambi, figura de Suiza, salió MOSTRANDO LA CAMISETA DE MESSI. pic.twitter.com/HT1oMsDx5r — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Con apenas 20 años, el jugador del Friburgo fue una de las grandes revelaciones del Mundial. Disputó cinco partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias, convirtiéndose en una pieza clave para que Suiza alcanzara por primera vez los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, Manzambi regresará a Alemania para incorporarse al Friburgo y continuar con su recuperación. Aunque no pudo ayudar a su selección en el duelo frente a Argentina, cerró su participación en el Mundial con una destacada actuación y con un recuerdo que difícilmente olvidará: la camiseta de Lionel Messi.

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