El delantero español Nico Williams no ocultó su dolor luego de sufrir una lesión durante el encuentro frente a Uruguay por el Mundial 2026. A través de un mensaje público, confesó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y aseguró que la noticia lo golpeó profundamente.

“Hoy es uno de los peores días de mi vida”, expresó el atacante, dejando en evidencia la tristeza que le genera este nuevo contratiempo físico. Sus palabras reflejaron la frustración de ver nuevamente interrumpido su camino en una cita mundialista.

El futbolista del Athletic Club recordó que este episodio llega después de una larga etapa de dificultades. Explicó que durante el último año tuvo que convivir con distintos problemas físicos que complicaron su rendimiento dentro de los terrenos de juego.

Entre esas dolencias mencionó la pubalgia, lesión que lo obligó a trabajar intensamente para recuperar su mejor nivel. Según comentó, el proceso de rehabilitación fue exigente y requirió mucho sacrificio para volver a competir.

Williams también se pronunció sobre la acción que provocó su lesión. El extremo consideró que la jugada del rival fue innecesaria y sostuvo que la entrada se produjo en medio de la frustración del adversario.

Como consecuencia de ese impacto, el atacante sufrió una lesión muscular en el aductor derecho. Este diagnóstico genera incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos compromisos de España en la Copa del Mundo.

Pese al complicado panorama, el internacional español dejó claro que no piensa rendirse. Señaló que afrontará la recuperación con la misma determinación que mostró en anteriores procesos de rehabilitación.

Finalmente, Williams envió un mensaje esperanzador a los aficionados, asegurando que trabajará al máximo para regresar cuanto antes a las canchas. Su principal objetivo es volver a vestir la camiseta de España en el Mundial y demostrar nuevamente su mejor versión.

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