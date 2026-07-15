Lionel Messi fue la gran figura de Argentina en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Tras el encuentro, el capitán albiceleste expresó toda su emoción por alcanzar una nueva final del mundo y resaltó el esfuerzo de un grupo que volvió a responder en un momento decisivo.

En sus primeras declaraciones, el ’10′ no ocultó la felicidad por el nuevo logro conseguido con la selección. “Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”, afirmó el miércoles, luego de que Argentina asegurara su boleto para enfrentar a España en la gran definición del campeonato.

Messi también hizo referencia a lo especial que significó derrotar a Inglaterra, una selección con la que existe una histórica rivalidad deportiva. “Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también”, señaló.

El capitán dejó claro que el contexto histórico siempre está presente, aunque prefirió separar cualquier otro tipo de interpretación. “Sin mezclar nada, no deja de ser un partido especial”, destacó tras el pitazo final.

Sobre el desarrollo del encuentro, Messi elogió la reacción de su equipo cuando el partido se complicó y valoró la actitud colectiva para remontar el marcador. “Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”, señaló el atacante.

Además, remarcó el dominio que ejerció Argentina durante los minutos decisivos y la satisfacción por alcanzar una nueva final. “Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”, añadió el capitán de la Albiceleste.

Messi también puso en valor el nuevo objetivo alcanzado por la selección y el lugar que vuelve a ocupar en el fútbol mundial. “Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, dijo, antes de pedirles a los hinchas “que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”.

Al referirse al plantel, el rosarino destacó la fortaleza del grupo y el compromiso que mantiene desde hace varios años. “Este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus”, aseguró, resaltando la unión como una de las principales virtudes del equipo.

El delantero también recordó el proceso que atravesó la selección tras la eliminación en las semifinales de la Copa América 2019. “Este grupo creo que ya no le debe nada a nadie, demostró que da el máximo siempre, le dio muchísima alegría al pueblo argentino durante todos estos años”, señaló Messi. Luego agregó: “El grupo hizo un clic y a partir de ahí empezó a conseguir todo lo que consiguió y vivir momentos inolvidables”.

Finalmente, el capitán argentino evitó adelantarse a la final frente a España y dejó el desenlace en manos del destino. “Como siempre ahora será lo que Dios quiera”, concluyó Messi, ya enfocado en el partido del domingo que definirá al campeón del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR