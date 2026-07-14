Juan Manuel Requena ya es nuevo jugador de Universitario de Deportes. El club crema hizo oficial la incorporación del mediocampista argentino, quien firmó contrato hasta mediados de 2028 y se suma al plantel dirigido por Héctor Cúper con el objetivo de reforzar la volante para el Torneo Clausura 2026.

El futbolista llegó a Lima en las últimas horas, superó los exámenes médicos sin inconvenientes y estampó su firma, sellando una operación que Universitario venía trabajando desde hace varios días. Tras completar los trámites correspondientes, el club anunció oficialmente su contratación.

Requena llega procedente de Unión La Calera de Chile, donde fue uno de los jugadores más destacados de la temporada. Su regularidad en el mediocampo despertó el interés del comando técnico crema, que buscaba fortalecer esa zona del campo para afrontar la segunda parte del año.

El volante argentino destaca por su capacidad para recuperar balones, su buen primer pase y el equilibrio que aporta en la mitad de la cancha. Estas características fueron determinantes para que Universitario apostara por su fichaje de cara a la lucha por el Torneo Clausura.

Antes de su paso por el fútbol chileno, Requena desarrolló gran parte de su carrera en Argentina y también defendió la camiseta de Deportivo Táchira de Venezuela, acumulando experiencia internacional que ahora pondrá al servicio del conjunto merengue.

Con su incorporación, Universitario continúa reforzando el plantel tras las llegadas de Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. La dirigencia busca conformar un equipo competitivo que le permita pelear por el tetracampeonato nacional.

Gianluca Lapadula fue anunciado como flamante refuerzo de Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Ahora, Requena se pondrá a las órdenes de Héctor Cúper para iniciar los entrenamientos con sus nuevos compañeros y acelerar su adaptación al fútbol peruano. La intención del comando técnico es que pueda estar disponible lo antes posible para el inicio del Clausura.

Con la oficialización de Juan Manuel Requena, Universitario suma una nueva pieza para encarar un semestre decisivo, en el que buscará mantenerse en la pelea por el título nacional y seguir siendo protagonista en la Liga 1.

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