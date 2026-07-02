La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. Después de la derrota por penales frente a Paraguay en los dieciseisavos de final, continúan apareciendo voces críticas hacia el rendimiento del equipo dirigido por Julian Nagelsmann. Esta vez fue Oliver Kahn quien analizó el complicado presente de la selección alemana.

El histórico exportero, subcampeón del mundo en Corea-Japón 2002 y una de las máximas referencias del fútbol alemán, utilizó su cuenta oficial de LinkedIn para expresar su preocupación por el rumbo que ha tomado la selección. Para Kahn, el principal problema no radica en la calidad de los futbolistas, sino en la falta de personalidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos.

“Alemania no tiene un problema de talento. Este equipo cuenta con futbolistas excepcionales. Lo que le falta es la inclinación natural a asumir la responsabilidad en el momento más crucial. Quienes no asumen la responsabilidad pueden protegerse del fracaso, pero también pierden la oportunidad de hacer historia”.

Kahn también hizo un balance de los últimos procesos mundialistas y remarcó que, pese a los cambios de entrenador, Alemania sigue repitiendo los mismos errores en las grandes competiciones.

“Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann. Tres estilos de juego diferentes. Tres estilos de liderazgo diferentes. El mismo resultado: en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, y ahora en dieciseisavos de final contra Paraguay”.

El exarquero también recordó una escena que, a su juicio, reflejó el momento que atraviesa el equipo. Durante la definición por penales, observó cómo Joshua Kimmich buscaba compañeros dispuestos a ejecutar los disparos, una imagen que consideró preocupante para un seleccionado de primer nivel.

“Una escena dice mucho sobre esta eliminación, más que cualquier estadística. Cuando la tanda de penales entró, se vio a Joshua Kimmich buscando lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador de esta eliminación. Un equipo de élite no busca voluntarios en ese momento. Tiene jugadores que exigen el balón”.

Pese al duro golpe sufrido en el Mundial, Julian Nagelsmann dejó en claro que no contempla abandonar el cargo. El entrenador reconoció que la eliminación representa una gran decepción para el fútbol alemán, aunque aseguró que su intención es continuar al frente del proyecto.

“Me gustaría seguir, sí. Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

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