Lejos de celebrar de manera efusiva su destacada actuación, Ousmane Dembélé compareció con gesto serio tras la victoria por 4-1 de la selección de Francia sobre Noruega, resultado que aseguró el primer lugar de su grupo en el Mundial. El atacante prefirió centrar su discurso en el reto que se avecina para la selección francesa.

El delantero, autor de tres goles en el encuentro disputado cerca de Boston, fue elegido como el mejor jugador del partido. Sin embargo, evitó destacar únicamente su producción ofensiva y aseguró que ha realizado actuaciones más completas durante el torneo.

“Es un momento único y es importante para mí. Pero preferí el partido que hice ante Senegal o ante Irak. Creo que ahí fue mucho más influyente, así que creo que hay que mantener la concentración. Vienen cosas importantes”, estimó el Balón de Oro de 2025, designado el mejor jugador del partido ante los escandinavos.

Durante su paso por la zona mixta del estadio de Foxborough, el atacante respondió cada consulta con el mismo mensaje, dejando claro que el equipo no debe confiarse por los buenos resultados obtenidos en la fase de grupos.

“Hay que mantener la concentración para el resto de la competición”, afirmaba.

Ousmane Dembele lleva cuatro goles en el Mundial | Foto: AFP

Dembélé también fue consultado por la posibilidad de enfrentar a Suecia en los dieciseisavos de final. No obstante, evitó profundizar sobre el potencial rival y volvió a poner el foco en la actitud que debe mantener el conjunto francés.

“El partido será difícil. Son dieciseisavos de final, todo es posible. Hay que mantener la concentración”.

El discurso del atacante fue respaldado por el defensor Maxence Lacroix, quien destacó la importancia de contar con un futbolista capaz de desequilibrar en los momentos decisivos.

“(Dembélé) ha hecho un gran partido. Es bueno para nosotros, es estupendo tener ese tipo de jugador, que puede marcar la diferencia. En la primera parte ha demostrado su calidad y estamos muy contentos por él”, dijo el jugador del Crystal Palace.

Con el pase asegurado como líder de grupo, Francia ahora espera rival para los dieciseisavos de final, donde buscará confirmar su candidatura al título manteniendo el mismo nivel de juego y la concentración que tanto reclama su máxima figura.

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