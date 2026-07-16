A pocas horas de que Argentina dispute una nueva final de la Copa del Mundo, la ilusión vuelve a envolver a todo un país. Para Carlos Mac Allister, exseleccionado argentino y padre de Alexis Mac Allister, el momento tiene un significado aún más especial. Su hijo Alexis volverá a jugar una final mundialista de manera consecutiva, luego de haber sido campeón en Qatar 2022, un logro que considera difícil de imaginar incluso para alguien que también vistió la camiseta de la ‘Albiceleste’.

En conversación exclusiva con Depor, Carlos Mac Allister analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni, explicó por qué el futbolista argentino nunca baja los brazos en los momentos más complicados y destacó la influencia de Lionel Messi como el gran líder dentro del campo. Además, contó qué siente al ver nuevamente a Alexis en la cita más importante del fútbol y por qué está convencido de que su hijo llega preparado para afrontar otro desafío histórico.

1. Alexis disputará su segunda final consecutiva de un Mundial. Como padre, ¿qué siente al verlo nuevamente en una instancia tan importante y qué cree que ha cambiado en él desde Qatar 2022 hasta hoy?

Obviamente ver a Alexis jugar su segunda final del Mundo consecutiva para mí es un hecho emocionante. Soñar que un hijo juegue un Mundial es ya un sueño enorme, encima lo gané y que vaya a la segunda competencia y vaya a jugar una final es un sueño enorme.

2. Argentina ha demostrado una enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad. Remontó partidos ante Egipto, Inglaterra y Suiza, y también sufrió para eliminar a Cabo Verde. Desde lo que conoce del grupo y de su hijo, ¿qué explica esa fortaleza mental para nunca darse por vencidos?

Creo que Argentina lo que ha hecho sobreponiéndose a las adversidades es sacar a relucir lo competitivo que es el futbolista argentino, lo preparado que está para las situaciones de adversidad y creo que también eso tiene mucho que ver porque en todos los países del mundo, en todos los equipos, uno siempre va a encontrar un argentino porque le da una dosis competitiva por cómo estamos formados que genera nunca aceptar la derrota.

3. Usted fue futbolista y sabe lo que significa vestir la camiseta de la Selección. ¿Qué mensaje le daría a Alexis antes de otra final del mundo y qué cree que representa este equipo de Scaloni para los argentinos?

Creo que en esta instancia ya no es necesario decirle o enviarle mensajes. Él sabe lo que tiene que hacer. Tiene más experiencia que la que tuve yo en la selección.

Solamente tengo más experiencia por los años. Y creo que él está, como estuvo la primera vez, vuelve a estar preparado para jugar una final de la Copa del Mundo.

4. En los momentos más difíciles de los partidos, cuando Argentina está abajo en el marcador, ¿ha podido conversar con Alexis sobre qué pasa por la cabeza del equipo? ¿Qué cree que les permite mantener la calma y encontrar la forma de dar vuelta los resultados una y otra vez?

Bueno, tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, que en la respuesta anterior, el futbolista argentino está preparado desde muy chiquito, desde los 5 años nosotros somos competitivos, desde los 5 años estamos educados para buscar el triunfo, perdemos también, como pierden todos los equipos del mundo, pero hasta el último minuto nunca se acepta la derrota y siempre se sueña con poder ganar y se trabaja para poder ganar, entonces los jugadores mantienen la calma, no se desesperan y siguen atacando para poder ganar, a esto hay que sumarle que ellos tienen un líder, que es Messi, dentro de la cancha, que siempre vos le das la pelota en los momentos importantes y está preparado para sacar adelante el partido.

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