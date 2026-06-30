Aún continúan las repercusiones, luego de la sorpresiva eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en tanda de penales ante Paraguay en el Gillette Stadium de Boston. Según medios de comunicación teutones, un experimentado futbolista se negó a ser uno de los ejecutantes en la tanda de penales ante el combinado sudamericano.

Se trataría del mediocampista Leon Goretzka. Algunas imágenes dejan en evidencia la solicitud del capitán y líder del equipo Joshua Kimmich al antes mencionado, quien solo atinó a mover la cabeza en clara negación al pedido.

De hecho, las portadas de influyentes diario alemanes como Bild y Kicker aseguran que el futbolista del Bayern Múnich no tomó la responsabilidad en una decisiva definición que posteriormente los dejó fuera del torneo de selecciones más importante del mundo, hecho que fue duramente criticado.

Diario Bild

Diario Bild. (Captura de pantalla)

Diario Kicker

Diario Kicker. (Foto: captura de pantalla)

Como se recuerda, luego de culminar los cinco remates por lado, se forzó auna muerte súbita y el encargado de rematar fue el defensor Jonathan Tah, quien envió el balón muy lejos del arco que defendía el golero paraguayo, dejando la serie en mano del rival.

Hasta el momento, Goretzka no ha dado ninguna declaración para confirmar lo antes expuesto o negarlo rotundamente. Sin embargo, el defensor protagonista del última penal alemán sí asumió frente a las cámaras y aseguró que volvería a tomar la responsabilidad si se diera el caso.

“Para ser sincero, me sentía bien. No estaba extremadamente nervioso, que era lo que pensaba que sentiría, pero no le pegué bien al balón. Volvería a lanzar el penalti la próxima vez, volvería a asumir la responsabilidad. Creo que es importante dar un paso al frente incluso en los momentos difíciles. Eso era algo que especialmente me propuse para este torneo: asumir la responsabilidad, y por eso lo hice también en ese momento”, dijo Tah.

Quien se mostró muy decepcionado fue el entrandor alemán Julian Nagelsmann, pues en conferencia de prensa dijo que su equipo estuvo muy por debajo del nivel que esperaba y hasta dejó una pulla al rival.

“Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, comentó muy contrariado.

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