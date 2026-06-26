La posibilidad de ver todos los partidos del Mundial FIFA 2026 desde una sola plataforma ya es una realidad en gran parte de Sudamérica. Uruguay y España protagonizan uno de los encuentros más esperados de la última jornada del Grupo H y millones de aficionados podrán seguirlo en vivo a través de Paramount+, servicio que incorporó las señales de DSports para ofrecer la cobertura completa del torneo.

El compromiso enfrenta a dos selecciones con objetivos muy diferentes. España llega como líder del grupo tras golear a Arabia Saudita y depende de sí misma para terminar en el primer lugar de la zona, mientras que Uruguay necesita sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Si quieres ver Uruguay vs. España EN VIVO desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet, Paramount+ transmitirá el encuentro gracias a su alianza estratégica con DSports, que permite acceder a los 104 partidos del Mundial 2026 en seis países de Sudamérica sin necesidad de contratar televisión satelital. La cobertura incluye las señales DSports, DSports 2 y DSports+, además de más de 900 horas de programación especial durante toda la Copa del Mundo.

TL;DR del Uruguay vs. España por Paramount+

📺 Plataforma: Paramount+

Paramount+ ⚽ Partido: Uruguay vs. España

Uruguay vs. España 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 💻 Incluye: Los 104 partidos del Mundial

Los 104 partidos del Mundial 📡 Señales disponibles: DSports, DSports 2 y DSports+

DSports, DSports 2 y DSports+ 📱 Compatible con: Smart TV, celulares, tablets y computadoras

Smart TV, celulares, tablets y computadoras 🌎 Disponible en: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay

¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

A partir del 1 de junio de 2026, los suscriptores de Paramount+ en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay tienen acceso a las transmisiones en vivo de DSports, DSports 2 y DSports+, lo que permite seguir todos los encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 desde una sola aplicación.

La cobertura incluye:

Los 104 partidos del Mundial 2026.

del Mundial 2026. Más de 900 horas de programación en vivo.

de programación en vivo. Programas previos y posteriores a cada encuentro.

Análisis, entrevistas y enviados especiales en Estados Unidos, México y Canadá.

Cobertura permanente de las selecciones participantes.

¿Cuánto cuesta Paramount+ para ver el Mundial 2026?

El precio de la suscripción varía según el país. Estos son los valores oficiales disponibles en los mercados donde Paramount+ ofrece la totalidad del Mundial.

País Precio mensual Plan Argentina ARS 5.578,51 Estándar Chile CLP 4.299 Estándar Colombia COP 23.900 Estándar Ecuador USD 5,99 Estándar Perú S/ 18,90 Esencial con anuncios Uruguay UYU 249 Estándar

Los precios pueden cambiar según promociones, impuestos o si la contratación se realiza mediante operadores de televisión, Apple App Store o Google Play.

¿En qué dispositivos puedo ver Paramount+?

La aplicación de Paramount+ es compatible con una amplia variedad de dispositivos para seguir el Mundial desde cualquier lugar.

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Roku (según disponibilidad)

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

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¿En qué países transmite Paramount+ el Uruguay vs. España?

La alianza entre Paramount+ y DSports únicamente está disponible en seis países de Sudamérica.

País ¿Disponible? Incluye los 104 partidos Argentina ✅ ✅ Chile ✅ ✅ Colombia ✅ ✅ Ecuador ✅ ✅ Perú ✅ ✅ Uruguay ✅ ✅

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Uruguay vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Streaming Paramount+ Señales DSports, DSports 2 y DSports+ Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco (México)

Con una suscripción a Paramount+, los aficionados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay podrán disfrutar no solo del duelo entre Uruguay y España, sino también de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026 desde cualquier dispositivo compatible. La alianza con DSports convierte a la plataforma en una de las opciones más completas para seguir toda la Copa del Mundo sin perderse un solo minuto.

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)