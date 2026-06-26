La posibilidad de ver todos los partidos del Mundial FIFA 2026 desde una sola plataforma ya es una realidad en gran parte de Sudamérica. Uruguay y España protagonizan uno de los encuentros más esperados de la última jornada del Grupo H y millones de aficionados podrán seguirlo en vivo a través de Paramount+, servicio que incorporó las señales de DSports para ofrecer la cobertura completa del torneo.
El compromiso enfrenta a dos selecciones con objetivos muy diferentes. España llega como líder del grupo tras golear a Arabia Saudita y depende de sí misma para terminar en el primer lugar de la zona, mientras que Uruguay necesita sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.
Si quieres ver Uruguay vs. España EN VIVO desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet, Paramount+ transmitirá el encuentro gracias a su alianza estratégica con DSports, que permite acceder a los 104 partidos del Mundial 2026 en seis países de Sudamérica sin necesidad de contratar televisión satelital. La cobertura incluye las señales DSports, DSports 2 y DSports+, además de más de 900 horas de programación especial durante toda la Copa del Mundo.
TL;DR del Uruguay vs. España por Paramount+
- 📺 Plataforma: Paramount+
- ⚽ Partido: Uruguay vs. España
- 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
- 💻 Incluye: Los 104 partidos del Mundial
- 📡 Señales disponibles: DSports, DSports 2 y DSports+
- 📱 Compatible con: Smart TV, celulares, tablets y computadoras
- 🌎 Disponible en: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay
¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?
A partir del 1 de junio de 2026, los suscriptores de Paramount+ en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay tienen acceso a las transmisiones en vivo de DSports, DSports 2 y DSports+, lo que permite seguir todos los encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 desde una sola aplicación.
La cobertura incluye:
- Los 104 partidos del Mundial 2026.
- Más de 900 horas de programación en vivo.
- Programas previos y posteriores a cada encuentro.
- Análisis, entrevistas y enviados especiales en Estados Unidos, México y Canadá.
- Cobertura permanente de las selecciones participantes.
¿Cuánto cuesta Paramount+ para ver el Mundial 2026?
El precio de la suscripción varía según el país. Estos son los valores oficiales disponibles en los mercados donde Paramount+ ofrece la totalidad del Mundial.
|País
|Precio mensual
|Plan
|Argentina
|ARS 5.578,51
|Estándar
|Chile
|CLP 4.299
|Estándar
|Colombia
|COP 23.900
|Estándar
|Ecuador
|USD 5,99
|Estándar
|Perú
|S/ 18,90
|Esencial con anuncios
|Uruguay
|UYU 249
|Estándar
Los precios pueden cambiar según promociones, impuestos o si la contratación se realiza mediante operadores de televisión, Apple App Store o Google Play.
¿En qué dispositivos puedo ver Paramount+?
La aplicación de Paramount+ es compatible con una amplia variedad de dispositivos para seguir el Mundial desde cualquier lugar.
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Amazon Fire TV Stick
- Roku (según disponibilidad)
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿En qué países transmite Paramount+ el Uruguay vs. España?
La alianza entre Paramount+ y DSports únicamente está disponible en seis países de Sudamérica.
|País
|¿Disponible?
|Incluye los 104 partidos
|Argentina
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|✅
|Chile
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|Colombia
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|✅
|Ecuador
|✅
|✅
|Perú
|✅
|✅
|Uruguay
|✅
|✅
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Uruguay vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H
|Fecha
|Viernes 26 de junio de 2026
|Streaming
|Paramount+
|Señales
|DSports, DSports 2 y DSports+
|Estadio
|Estadio Akron
|Ciudad
|Guadalajara, Jalisco (México)
Con una suscripción a Paramount+, los aficionados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay podrán disfrutar no solo del duelo entre Uruguay y España, sino también de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026 desde cualquier dispositivo compatible. La alianza con DSports convierte a la plataforma en una de las opciones más completas para seguir toda la Copa del Mundo sin perderse un solo minuto.