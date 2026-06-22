Este lunes 22 de junio desde las 12:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina), vs. se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el , en el cruce correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos. Recuerda que Pelota Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla durante la Copa del Mundo. En lugar de eso, podrás mirar este partido en DSports, DGO, DIRECTV, ESPN y Disney Plus Premium si estás en cualquier lugar de Sudamérica, pero si estás en Argentina, podrás mirarlo vía TyC Sports, TV Pública y Telefe.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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