Portugal vuelve a la acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido muy esperado por los fanáticos del fútbol. La selección comandada por Cristiano Ronaldo se enfrenta a República Democrática del Congo en un duelo correspondiente al Grupo K, donde ambos equipos buscarán comenzar con buen pie su camino hacia los octavos de final.
Miles de fanáticos alrededor del mundo están buscando dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO, qué canales transmitirán el encuentro por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming. Si no quieres perderte ningún detalle de este compromiso mundialista, a continuación te contamos los horarios oficiales y todas las alternativas para seguir la transmisión en directo.
¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?
El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:
|País
|Hora
|México
|11:00
|Costa Rica
|12:00
|Guatemala
|12:00
|Honduras
|12:00
|El Salvador
|12:00
|Nicaragua
|12:00
|Colombia
|12:00
|Perú
|12:00
|Ecuador
|12:00
|Panamá
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Bolivia
|13:00
|Chile
|13:00
|Paraguay
|14:00
|Argentina
|14:00
|Uruguay
|14:00
|Brasil
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|Portugal
|18:00
|España
|19:00
Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. RD Congo por país
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de señales abiertas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en diversos territorios.
|País
|Canal
|Portugal
|RTP 1
|España
|La 1 (TVE)
Canales de paga y plataformas online que transmiten Portugal vs. RD Congo
Además de la televisión abierta, el partido estará disponible mediante operadores de cable y servicios de streaming autorizados para emitir la Copa Mundial 2026.
|País
|Canal de paga o streaming
|Argentina
|DSports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Colombia
|DSports, DGO
|Perú
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Venezuela
|DSports, DGO
|Bolivia
|DSports, DGO
|Paraguay
|DSports, DGO
|México
|TUDN, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX One App
|Portugal
|Sport TV, RTP Play
|España
|RTVE Play