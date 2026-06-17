Portugal vuelve a la acción en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido muy esperado por los fanáticos del fútbol. La selección comandada por Cristiano Ronaldo se enfrenta a República Democrática del Congo en un duelo correspondiente al Grupo K, donde ambos equipos buscarán comenzar con buen pie su camino hacia los octavos de final.

Miles de fanáticos alrededor del mundo están buscando dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO, qué canales transmitirán el encuentro por señal abierta y cuáles son las opciones disponibles por cable y streaming. Si no quieres perderte ningún detalle de este compromiso mundialista, a continuación te contamos los horarios oficiales y todas las alternativas para seguir la transmisión en directo.

¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo?

El partido entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios confirmados en distintos países:

PaísHora
México11:00
Costa Rica12:00
Guatemala12:00
Honduras12:00
El Salvador12:00
Nicaragua12:00
Colombia12:00
Perú12:00
Ecuador12:00
Panamá13:00
Venezuela13:00
Bolivia13:00
Chile13:00
Paraguay14:00
Argentina14:00
Uruguay14:00
Brasil14:00
Estados Unidos (ET)13:00
Portugal18:00
España19:00

Canales de TV abierta que transmiten Portugal vs. RD Congo por país

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de señales abiertas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en diversos territorios.

PaísCanal
PortugalRTP 1
EspañaLa 1 (TVE)

Canales de paga y plataformas online que transmiten Portugal vs. RD Congo

Además de la televisión abierta, el partido estará disponible mediante operadores de cable y servicios de streaming autorizados para emitir la Copa Mundial 2026.

PaísCanal de paga o streaming
ArgentinaDSports, DGO
ChileDSports, DGO
ColombiaDSports, DGO
PerúDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
BoliviaDSports, DGO
ParaguayDSports, DGO
MéxicoTUDN, ViX Premium
Estados UnidosFOX Sports, FOX One App
PortugalSport TV, RTP Play
EspañaRTVE Play
DIRECTV, DGO y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. RD Congo por TV y Online | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @SelecaoPortugal)

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