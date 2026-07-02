Dos leyendas que compartieron vestuario durante años en el Real Madrid volverán a cruzar sus caminos en una noche decisiva para el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo y Luka Modric lideran este jueves a Portugal y Croacia en un duelo de dieciseisavos de final que marcará el final del camino para uno de los dos veteranos capitanes que siguen desafiando al tiempo sobre el escenario más grande del fútbol.

El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, y pondrá en juego un boleto a los octavos de final, donde espera el ganador de la llave entre España y Austria. Si buscas dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Portugal, España, México, Estados Unidos y Latinoamérica.

En Portugal, la expectativa es máxima por la presencia de Cristiano Ronaldo en lo que podría ser una de sus últimas grandes noches mundialistas. Los aficionados lusos podrán seguir el encuentro mediante Sport TV 1, SIC, Sport TV Multiscreen y Sport TV 5, operadores que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.

En España, la cobertura oficial estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que emitirán el compromiso entre portugueses y croatas para todo el territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos el partido será transmitido por FOX Network para la audiencia angloparlante y por Telemundo para la comunidad hispana. Además, el encuentro podrá verse mediante FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En México, la cobertura digital estará disponible a través de ViX México, plataforma que ofrecerá el encuentro entre dos de las selecciones más experimentadas del campeonato.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN, DIRECTV Sports Perú (DSports), Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Mientras tanto, en Colombia el compromiso estará disponible a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DGO, ditu y Deportes RCN En Vivo.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá contarán con diversas opciones de televisión abierta, cable y streaming para seguir el partido desde cualquier dispositivo.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Portugal 23:00 Sport TV 1, SIC, Sport TV 5 Sport TV Multiscreen España 01:00 Movistar+ DAZN Spain, DAZN Mundial México (CT) 17:00 — ViX México Estados Unidos (ET) 19:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 16:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Argentina 20:00 Telefe, TyC Sports, DSports DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+ Chile 19:00 Chilevisión, DSports DGO, Paramount+ Colombia 18:00 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, DGO, ditu Perú 18:00 ESPN, DSports Perú Disney+ Premium, DGO, Paramount+ Ecuador 18:00 Teleamazonas, DSports DGO, Paramount+ Uruguay 20:00 DSports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 19:00 DSports Venezuela DGO, Eleveninter Bolivia 19:00 Red Uno, Unitel Tigo Sports Bolivia, Entel TV Paraguay 20:00 GEN, Trece Unicanal — Costa Rica 17:00 Teletica Canal 7, FOX TDMAX, FOX+ Guatemala 17:00 Tigo Sports Guatemala — Honduras 17:00 Tigo Sports Honduras — El Salvador 17:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 17:00 Tigo Sports Nicaragua — Panamá 18:00 RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Telemetro Medcom GO, Tigo Sports Panamá República Dominicana 19:00 Pio Deportes — Puerto Rico 19:00 Telemundo NAICOM

Canales de FOX y Telemundo para ver Portugal vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La señal en inglés será emitida por FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español para millones de hispanos.

Además, el encuentro podrá verse online mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. La cobertura radial estará a cargo de Fútbol de Primera Radio, una de las voces más reconocidas del fútbol internacional en Norteamérica.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Chicago FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Atlanta FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios para ver Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy

País Hora Portugal 00:00 España 00:00 México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (CT) 18:00 Estados Unidos (MT) 17:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Argentina 20:00 Chile 19:00 Colombia 18:00 Perú 18:00 Ecuador 18:00 Venezuela 19:00 Uruguay 20:00 Bolivia 19:00 Paraguay 20:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Panamá 18:00 República Dominicana 19:00 Puerto Rico 19:00

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Portugal?

La selección portuguesa afronta una nueva eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y con la atención puesta en Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial y continúa siendo el gran referente del combinado luso.

Los aficionados portugueses podrán seguir el encuentro mediante Sport TV 1, SIC y Sport TV 5, mientras que la plataforma Sport TV Multiscreen ofrecerá la transmisión online para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Portugal

Sport TV 1

SIC

Sport TV 5

Sport TV Multiscreen

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

El duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric también genera una enorme expectativa en España, donde ambos futbolistas dejaron huella durante sus etapas en el Real Madrid.

La transmisión estará disponible mediante Movistar+, mientras que los usuarios podrán seguir el partido a través de DAZN Spain y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con cobertura completa del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en España

Movistar+

DAZN Spain

DAZN Mundial

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final mediante plataformas digitales autorizadas para la cobertura del torneo.

La transmisión oficial estará disponible a través de ViX México, servicio que ofrecerá el encuentro completo entre portugueses y croatas desde Toronto.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en México

ViX México

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La comunidad hispana y los aficionados al fútbol en Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el compromiso entre Portugal y Croacia.

La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo emitirá el partido en español. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.

La cobertura radial también estará disponible mediante Fútbol de Primera Radio, una de las principales referencias para la audiencia hispana en Norteamérica.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

FOX One

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?

Gran parte de Sudamérica contará con cobertura oficial mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO, operadores que poseen una amplia programación del Mundial FIFA 2026.

Además, algunos países dispondrán de señales nacionales y plataformas complementarias para ampliar la cobertura del torneo.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Latinoamérica

DIRECTV Sports

DSports

DGO

Paramount+

Telefe

TyC Sports

Caracol TV

RCN Televisión

Chilevisión

Teleamazonas

América Televisión

América TVGO

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

Argentina contará con una de las coberturas más completas de toda Sudamérica para este compromiso entre dos selecciones históricas del fútbol europeo.

La transmisión estará disponible mediante Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro online a través de DGO, Flow, TyC Sports Play y Paramount+.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Argentina

Telefe

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

DSports

DGO

Flow

TyC Sports Play

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a una amplia cobertura para seguir el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

El encuentro podrá verse mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia (DSports). Además, estará disponible online a través de Caracol Play, DGO, ditu y Deportes RCN En Vivo.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

DIRECTV Sports Colombia

DSports

Caracol Play

DGO

ditu

Deportes RCN En Vivo

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)