Dos leyendas que compartieron vestuario durante años en el Real Madrid volverán a cruzar sus caminos en una noche decisiva para el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo y Luka Modric lideran este jueves a Portugal y Croacia en un duelo de dieciseisavos de final que marcará el final del camino para uno de los dos veteranos capitanes que siguen desafiando al tiempo sobre el escenario más grande del fútbol.

El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, y pondrá en juego un boleto a los octavos de final, donde espera el ganador de la llave entre España y Austria. Si buscas dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Portugal, España, México, Estados Unidos y Latinoamérica.

En Portugal, la expectativa es máxima por la presencia de Cristiano Ronaldo en lo que podría ser una de sus últimas grandes noches mundialistas. Los aficionados lusos podrán seguir el encuentro mediante Sport TV 1, SIC, Sport TV Multiscreen y Sport TV 5, operadores que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.

En España, la cobertura oficial estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que emitirán el compromiso entre portugueses y croatas para todo el territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos el partido será transmitido por FOX Network para la audiencia angloparlante y por Telemundo para la comunidad hispana. Además, el encuentro podrá verse mediante FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En México, la cobertura digital estará disponible a través de ViX México, plataforma que ofrecerá el encuentro entre dos de las selecciones más experimentadas del campeonato.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN, DIRECTV Sports Perú (DSports), Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Mientras tanto, en Colombia el compromiso estará disponible a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DGO, ditu y Deportes RCN En Vivo.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá contarán con diversas opciones de televisión abierta, cable y streaming para seguir el partido desde cualquier dispositivo.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Portugal23:00Sport TV 1, SIC, Sport TV 5Sport TV Multiscreen
España01:00Movistar+DAZN Spain, DAZN Mundial
México (CT)17:00ViX México
Estados Unidos (ET)19:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)16:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Argentina20:00Telefe, TyC Sports, DSportsDGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
Chile19:00Chilevisión, DSportsDGO, Paramount+
Colombia18:00Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, DGO, ditu
Perú18:00ESPN, DSports PerúDisney+ Premium, DGO, Paramount+
Ecuador18:00Teleamazonas, DSportsDGO, Paramount+
Uruguay20:00DSports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela19:00DSports VenezuelaDGO, Eleveninter
Bolivia19:00Red Uno, UnitelTigo Sports Bolivia, Entel TV
Paraguay20:00GEN, Trece Unicanal
Costa Rica17:00Teletica Canal 7, FOXTDMAX, FOX+
Guatemala17:00Tigo Sports Guatemala
Honduras17:00Tigo Sports Honduras
El Salvador17:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua17:00Tigo Sports Nicaragua
Panamá18:00RPC TV, TVN Panamá, TVMax, TelemetroMedcom GO, Tigo Sports Panamá
República Dominicana19:00Pio Deportes
Puerto Rico19:00TelemundoNAICOM

Canales de FOX y Telemundo para ver Portugal vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La señal en inglés será emitida por FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español para millones de hispanos.

Además, el encuentro podrá verse online mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. La cobertura radial estará a cargo de Fútbol de Primera Radio, una de las voces más reconocidas del fútbol internacional en Norteamérica.

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
AtlantaFOX, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios para ver Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy

PaísHora
Portugal00:00
España00:00
México17:00
Estados Unidos (ET)19:00
Estados Unidos (CT)18:00
Estados Unidos (MT)17:00
Estados Unidos (PT)16:00
Argentina20:00
Chile19:00
Colombia18:00
Perú18:00
Ecuador18:00
Venezuela19:00
Uruguay20:00
Bolivia19:00
Paraguay20:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Panamá18:00
República Dominicana19:00
Puerto Rico19:00

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Portugal?

La selección portuguesa afronta una nueva eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y con la atención puesta en Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial y continúa siendo el gran referente del combinado luso.

Los aficionados portugueses podrán seguir el encuentro mediante Sport TV 1, SIC y Sport TV 5, mientras que la plataforma Sport TV Multiscreen ofrecerá la transmisión online para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Portugal

  • Sport TV 1
  • SIC
  • Sport TV 5
  • Sport TV Multiscreen

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

El duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric también genera una enorme expectativa en España, donde ambos futbolistas dejaron huella durante sus etapas en el Real Madrid.

La transmisión estará disponible mediante Movistar+, mientras que los usuarios podrán seguir el partido a través de DAZN Spain y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con cobertura completa del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en España

  • Movistar+
  • DAZN Spain
  • DAZN Mundial

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final mediante plataformas digitales autorizadas para la cobertura del torneo.

La transmisión oficial estará disponible a través de ViX México, servicio que ofrecerá el encuentro completo entre portugueses y croatas desde Toronto.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en México

  • ViX México

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La comunidad hispana y los aficionados al fútbol en Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el compromiso entre Portugal y Croacia.

La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo emitirá el partido en español. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.

La cobertura radial también estará disponible mediante Fútbol de Primera Radio, una de las principales referencias para la audiencia hispana en Norteamérica.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Estados Unidos

  • FOX Network
  • Telemundo
  • FOX One
  • fuboTV
  • Telemundo Deportes En Vivo
  • Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?

Gran parte de Sudamérica contará con cobertura oficial mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO, operadores que poseen una amplia programación del Mundial FIFA 2026.

Además, algunos países dispondrán de señales nacionales y plataformas complementarias para ampliar la cobertura del torneo.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Latinoamérica

  • DIRECTV Sports
  • DSports
  • DGO
  • Paramount+
  • Telefe
  • TyC Sports
  • Caracol TV
  • RCN Televisión
  • Chilevisión
  • Teleamazonas
  • América Televisión
  • América TVGO

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

Argentina contará con una de las coberturas más completas de toda Sudamérica para este compromiso entre dos selecciones históricas del fútbol europeo.

La transmisión estará disponible mediante Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro online a través de DGO, Flow, TyC Sports Play y Paramount+.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Argentina

  • Telefe
  • TyC Sports
  • DIRECTV Sports Argentina
  • DSports
  • DGO
  • Flow
  • TyC Sports Play
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a una amplia cobertura para seguir el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

El encuentro podrá verse mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia (DSports). Además, estará disponible online a través de Caracol Play, DGO, ditu y Deportes RCN En Vivo.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Colombia

  • Caracol TV
  • RCN Televisión
  • DIRECTV Sports Colombia
  • DSports
  • Caracol Play
  • DGO
  • ditu
  • Deportes RCN En Vivo
DIRECTV, Telemundo, DAZN, ViX Premium, Telefe y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. Croacia por TV y Online | VIDEO
Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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