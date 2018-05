Un duro golpe. El experimentado defensor Dani Alves se queda fuera del Mundial de Rusia 2018 por una complicada lesión de rodilla, que sufrió hace unos días jugando por el París Saint-Germain. El carismático lateral, pieza fundamental del grupo de Tite, queda así descartado para el torneo que se disputará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.



Alves , de 35 años, será intervenido dentro de unas semanas probablemente en París, y comenzará un periodo de recuperación que podría extenderse unos seis meses, según informó el doctor de la Selección Brasileña , Rodrigo Lasmar.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un crack se pierde un Mundial con su selección a causa de una grave lesión. Si no, recordemos lo ocurrido antes de Brasil 2014 cuando Radamel Falcao no pudo ser convocado por Colombia a causa de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, sufrida en un partido con el Mónaco.

A estos dos casos, hay que sumarles las lesiones de cracks como: Marco Reus, Michael Owen, David Beckham, Michael Ballack, Roberto Baggio, Romario, van Basten, Di Stéfano, entre otros; para así completar una larga lista de jugadores que se quedaron sin chances de mostrar lo mejor de sí con sus selecciones en un Mundial a causa de una bendita lesión.