La Selección de Alemania realizó su primer entrenamiento en Moscú. El técnico Joachim Low hizo los últimos ajustes en el equipo de cara al debut en Rusia 2018 contra México y llamó la atención por un gesto en particular.

En plena práctica, el entrenador del vigente campeón del mundo se comió las uñas. ¿Será acaso una muestra de nerviosismo? Lo cierto es que es una manía muy recurrente en el DT, aunque no es la única.

Joachim Low concedió una rueda de prensa tras la jornada de trabajo en la que manifestó su respeto por la representación de México . No lo mira por encima de hombro.

"Es un rival rápido y técnicamente bueno. México nos va a exigir todo, pero intentaremos encontrar las soluciones necesarias", indicó el alemán que llevó a su selección al título mundial en Brasil 2014.

De otro lado, Joachim Low se refirió a su colega Julen Lopetegui , quien fue separado de la Selección de España tras ser anunciado como técnico del Real Madrid.

"Me ha sorprendido mucho, no lo esperaba. No conozco el trasfondo de la cuestión, pero una situación así, a sólo dos días del primer partido en un Mundial es un auténtico martillazo", apuntó.

