Es el sueño de todo chico. Desde el futbolista hasta el que el que va a la oficina de lunes a viernes. A quien le guste el fútbol, siempre habrá querido jugar un Mundial. Vestir la camiseta de su país y gritar un gol frente a miles de seguidores que viajen un mar de kilómetros para presenciar a sus colores en una cita única que se da cada cuatro años. Ahora, siendo aún un menor de edad, Vinicius Junior sueña con una convocatoria de Tité para jugar con Brasil en Rusia 2018.

"Sueño con ir al Mundial y estoy dando lo mejor de mí mismo para que Tite me llame. Estos días he estado con Ronaldinho y me ha dicho que en las convocatorias de la selección para las grandes citas, siempre suele ir un jugador joven para coger experiencia", declaró Vinicius Junior sobre esa posibilidad.

