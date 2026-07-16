Lionel Scaloni y Luis de la Fuente protagonizarán uno de los duelos más llamativos de la final del Mundial 2026. Más allá de la lucha por el título entre Argentina y España, ambos entrenadores volverán a verse las caras luego de compartir una etapa muy especial, cuando el técnico español fue profesor del actual seleccionador de la Albiceleste durante su formación como entrenador.

El encuentro se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde ambos buscarán llevar a sus selecciones a la gloria. El destino reunió a dos estrategas que, pese a haber sido cuestionados al asumir sus cargos, terminaron convirtiéndose en referentes del fútbol internacional gracias a los resultados obtenidos.

España ocupa un lugar importante en la historia de Scaloni. El entrenador argentino pasó cerca de una década como futbolista en ese país, defendiendo las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca. Además, fijó su residencia en la isla balear junto a su esposa española, Elisa Montero, y sus hijos.

Fue precisamente en territorio español donde Scaloni obtuvo su licencia como entrenador en 2017, curso en el que tuvo como docente a Luis de la Fuente. Ese vínculo quedó marcado con el paso del tiempo y hoy tendrá un nuevo capítulo en el escenario más importante del fútbol mundial.

“Además de haberlo tenido como profesor durante mi curso de entrenador, mantenía con Luis una relación especial porque, francamente, aprecio su cercanía y su forma de ser. El destino ha querido que, hoy, nos reencontremos en una final”, declaró Scaloni luego de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales.

Desde que asumió el mando de Argentina en 2018, Scaloni pasó de ser un entrenador interino a construir una de las selecciones más exitosas de los últimos años. Bajo su conducción, la Albiceleste conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022 frente a Italia.

Su nombramiento, sin embargo, estuvo rodeado de críticas. Incluso Diego Maradona llegó a cuestionar su designación al afirmar: “Scaloni es un gran muchacho, pero no puede ni dirigir el tráfico”. Con el paso del tiempo, el entrenador respondió a esas dudas acumulando títulos y consolidando un proyecto ganador.

Luis de la Fuente también atravesó un escenario similar cuando tomó las riendas de España tras la salida de Luis Enrique. Aunque era una figura poco conocida para gran parte del público, la Real Federación Española de Fútbol confió en el trabajo que había realizado durante años en las categorías menores, donde conquistó la Eurocopa Sub-19 en 2015 y la Sub-21 en 2019, antes de ganar la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024 con la selección absoluta.

Durante la Eurocopa 2024, el técnico español recordó el camino recorrido por Scaloni y comentó: “Al principio fue bastante criticado, porque también llegaba con poco bagaje, decían algunos, pero tuvo la ‘mala fortuna’ de ser campeón de América y del mundo con Argentina”. Además, añadió: “Es un gran entrenador, una gran persona y un excelente gestor de grupo”.

Ahora, ambos vivirán su primer enfrentamiento oficial desde los banquillos, luego de que la Finalissima prevista para marzo en Doha fuera cancelada por la guerra en Oriente Medio. Antes del esperado choque por el título, Scaloni dejó en claro el cariño que siente por el país donde vive desde hace años, aunque advirtió cuál será su prioridad: “Ha dirigido a su selección de manera sobresaliente, me alegro mucho por él. Todo el mundo sabe que vivo en España y que tengo familia española. Pero el domingo, lo siento, vamos a hacer todo lo posible por ganarles”.

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