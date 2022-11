Después del triunfo abultado (5-0) de la Selección Argentina ante Emiratos Árabes en su último función antes de viajar a la Copa del Mundo Qatar 2022, donde parecía que todo había salido de viento en popa, ya que ningún jugador terminó sentido en Abu Dhabi. Parece que la situación de la ‘Albiceleste’ para ser distinta, porque Lionel Scaloni anticipó posibles cambios en su lista de jugadores.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para definir la lista”, acomentó Lionel Scaloni, quien en diálogo con TyC Sports y luego señaló: “Hoy no puedo decirte 100%. Tenemos tiempo para cambiar, aunque esperemos que no”.

“Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay varios jugadores que no están bien porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo, entonces y yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien”, reforzó.

Si bien el DT no adelantó nombres de los futbolistas afectados, mencionó a los que no participaron del partido como Nicolás González y Cristian ‘Cuti’ Romero: “Hay que ser cautos. Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no venían teniendo y lo queríamos ver y eso nos deja satisfecho”, cerró.

Con esta noticia que nadie esperaba, los jugadores de la Selección Argentina que quedaron bajo la lupa son Nicolás González (todavía no está recuperado), Paulo Dybala (lo habían contemplado previamente), Cristian Romero (se está recuperando de una distensión y desde su círculo íntimo son bastante optimistas) y Alejandro Papu Gómez (arrastra alguna molestia).

¿Qué dice el reglamento FIFA sobre cambios en la lista del Mundial?

Según las reglas para de la Copa el Mundo que se disputará en Qatar, “solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección”. De esta manera, en caso de que algún futbolista sufra un problema físico un día antes del debut, podrá ser cambiado. Pero, si ocurre después, ese combinado deberá seguir compitiendo con 25 jugadores o menos.

Gran triunfo de Argentina

La selección argentina de fútbol goleó este miércoles a Emiratos Árabes Unidos por 0-5, con dos goles de Ángel Di María y uno de Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquín Correa, en un amistoso jugado en Abu Dabi como antesala del Mundial de Qatar.

La Albiceleste está encuadrada en el grupo C del Mundial de Qatar, junto a Arabia Saudí, México y Polonia. Argentina debutará el día 22 contra los saudíes, el 26 jugará ante México, que tiene como seleccionador al extécnico de la Albiceleste y del Barcelona Gerardo Martino, y el 30 cerrará su participación en la fase de grupos ante la Polonia de Robert Lewandowski.





