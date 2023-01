Varios días después de que la selección de Argentina obtenga el título del Mundial de Qatar 2022, algunos jugadores vienen dando sus testimonios de lo que fue esta gran hazaña. Uno de ellos es Lautaro Martínez, futbolista que estuvo presente en la gran final ante Francia, donde el combinado sudamericano se impuso 2-1 para sumar la tercera estrella de su historia. Eso sí, pese a que los de Lionel Scaloni se hicieron con el trofeo, para el ‘Toro’ no fue la Copa del Mundo que quería, asegurando que no estuvo conforme con su rendimiento en el terreno de juego.

Tras disputar el certamen mundialista, el ariete argentino regresó a los entrenamientos del Inter de Milán y entre las felicitaciones que recibió de todos sus compañeros, fue entrevista por la página oficial de la institución. “Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento”, aseveró.

Del mismo modo, el delantero recordó lo que sintió luego de que él junto a sus compañeros le bordaron la tercera estrella al escudo de la ‘Albiceleste’. “Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi entrar el penal de Montiel fue todo lo que hice de niño para llegar aquí. No pensé que un triunfo así pudiera ser tan bonito. Fue una emoción única. Ganar el Mundial es el sueño más grande e importante de mi carrera. No hay nada más grande que esto porque jugué para mi país y mi gente”, mencionó.

En otro pasaje de la entrevista, Lautaro Martínez se refirió a sus tres momentos favoritos del Mundial. “El primero fue la derrota ante Arabia Saudita. No por el resultado, sino por cómo lo tratamos puertas adentro antes de volver a trabajar con Scaloni. El segundo fue el empate que sufrimos con Holanda después de 10 minutos de adición. En ese momento salió la fuerza del grupo y ganamos en los penales. El tercero es el penal de Montiel que nos dio la Copa”, señaló.

Pese a la alegría de haber conseguido la Copa del Mundo, el ‘Toro’ admitió que “sólo pudo dormir una hora en el regreso de Qatar” y que en su vivienda de Bahía Blanca también tuvo problemas para conciliar el sueño, a causa del jet lag. “Mentalmente estoy cansado, pero físicamente estoy bien y estoy listo”, dijo.

Lautaro está listo para volver con Inter de Milán

Tras cumplir su periodo vacacional, Lautaro Martínez se reincorporó a los entrenamientos del Inter de Milán y ya está listo para continuar con su participación en la Serie A. Por ello, este miércoles 4 de enero, en el duelo ante Napoli, el ‘Toro’ podría estar desde el arranque, ya que se trata de un duelo importante ante el líder del certamen.

Cabe resaltar que el delantero argentino deberá sumar minutos en el terreno de juego, puesto que el ‘Neroazurro’ está próximo a disputar duelos importantes tanto en la Copa Italia (ante Parma) y la Supercopa de Italia (ante AC Milan).





