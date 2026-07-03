Las fases de grupos sirven para construir confianza; las eliminatorias, en cambio, exigen demostrar de qué está hecho un equipo cuando ya no existe margen de error. Colombia llega a ese escenario después de completar una campaña sólida en la primera ronda del Mundial 2026, terminando invicta y por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahora, la selección dirigida por Néstor Lorenzo se enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, a partir de las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) , en los dieciseisavos de final con el objetivo de confirmar que puede competir entre las candidatas a llegar lejos en Norteamérica.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium y tendrá frente a frente a dos selecciones que han seguido caminos distintos hasta esta instancia. Mientras la Tricolor avanzó como líder del Grupo K, los africanos aseguraron su clasificación como uno de los mejores terceros del campeonato. Figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz liderarán la apuesta colombiana en un partido que definirá quién sigue en carrera hacia los octavos de final.

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¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la cobertura completa del encuentro entre Colombia y Ghana correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La transmisión incluirá la previa, el relato en directo, entrevistas, análisis táctico y toda la información alrededor de la participación de la Tricolor en el torneo.

KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Colombia vs. Ghana EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

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TV abierta

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Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

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Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir el partido entre Colombia y Ghana a través de internet mediante las plataformas digitales de RCN Televisión.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Ghana por los 16avos del Mundial 2026

Detalle Información Partido Colombia vs. Ghana Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Colombia 8:30 p.m. Hora Estados Unidos 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT Hora México 7:30 p.m. CT Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio Kansas City Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

La lectura de Noé Yactayo

“Colombia llega a la fase eliminatoria respaldada por una primera ronda en la que combinó orden táctico, solidez defensiva y una creciente confianza en sus figuras. El liderazgo de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y el impacto de Daniel Muñoz han sido determinantes para que la Tricolor se instalara entre los equipos más consistentes del torneo. Ghana, sin embargo, representa un desafío diferente: un rival físico, intenso y capaz de castigar cualquier desconcentración. Más que un simple partido de dieciseisavos de final, este encuentro aparece como una medida real para evaluar hasta dónde puede llegar Colombia en el Mundial 2026. El ganador tendrá por delante a Suiza, pero antes deberá superar una noche que promete máxima exigencia en Kansas City”.